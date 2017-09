De 10 hotteste merkene for menn nå

It-merkene som menn skal gå med forandres hele tiden, men det er enkelte merker som topper listene gang på gang. Ut ifra lister fra Ranker.com, D'marge og Complex har vi plukket ut merkene som går igjen fra år til år blandet med noen av våre favoritter.

Med disse merkene er du sikker på at du holder deg oppdatert innen mote.

20. Mai 1873 var begynnelsen på den blå jeansen, og de som stod bak dette fenomenet er Levi's. Siden den tid har klesselskapet kommet opp med kule varianter av den klassiske jeansbuksen. Levi's er også kjent for sine klassiske dongerijakker. Når det kommer til denim er det få som kan utfordre de.

Jakke - Genser - Chinos - Snøresko

Polo Ralph Lauren sine stilfulle skjorter er det veldig mange som digger. Ralph Lauren har alltid produsert varer av høy kvalitet, og har vært med på å definere den klassiske Amerikanske stilen. Det som startet som en slipskolleksjon har utviklet seg til å bli et av verdens mest populære merker.

Jakke - Genser - Skjorte - Sko - Bukse

I 1968 ble motehuset Calvin Klein grunnlagt. De er kjent for sin rene og estetiske stil, og kanskje litt seksualiserte måte å reklamere for produktene sine. En ting er ihvertfall sikkert, og det er at Calvin Klein kan mote.

Frakk - Skjorte - Chelsea Boots - Bukse

Den tyske kleskjeden Hugo Boss startet opprinnelig på 30-tallet med å produsere jobbklær og uniformer for nazister. Dette har i senere tid hjemsøkt de - men på 70- og 80-tallet fikk de snudd trenden. Hugo Boss begynte å spesialisere seg innen herreklær i den dyre prisklassen. Deres assosiasjon med Sylvester Stallone, og populære show som Miami Vice, har gjort motehuset kjent for sine kvalitetsplagg og fine snitt.

Frakk - Genser - Skjorte - Sko - Bukse

Tommy Hilfiger er kjent for sin amerikanske og klassiske stil. De ble etablert i 1985, og har siden den gang bygget seg opp til å bli en av verdens ledende designermerker. I dag har de samarbeidsavtaler med både anerkjente Gigi Hadid og artistduoen The Chainsmokers, og det gjør ikke merket noe mindre populært.

Nike er en av de mest populære merkene innenfor sportsutstyr og treningsklær. Nike er nummer 16 på Forbes liste over "the world's most valuable brands", og det sier litt om hvor verdifullt merkenavnet deres har blitt siden deres start i 1964.

Genser - Jakke - Bukse - Sneakers

Armani er kjent for sin sofistikerte og tidløse klær. Giorgio Armani har hatt en stor innflytelse på dressens silhuett opp igjennom. Armani har derfor alltid vært en sikker vinner for menn som ser etter stil. Med disse klærne vil du imponere.

Jakke - Genser - Skjorte - Sko - Bukse

Det italienske merket Diesel er en annen favoritt som er ekspert på denim-looken. Merkenavnet ble valgt i 1978 på grunn av uttalelsen er lik over hele verden. Om du har lyst på en kul og røff stil, er Diesel merket for deg.

Jakke - Genser - T-skjorte - Sneakers - Bukse

En favoritt blant nordmenn er svenske Filippa K. Merket ble etablert i 1993, og er i dag en av de mest kjente skandinaviske merkene. Deres klassiske og rene stil er noe nordmenn elsker. Filippa K er merket for deg som ser etter klassisk tidløshet.

Danske Samsøe & Samsøe har lenge vært populært i Norge. Merket startet med å bare selge smykker, men ekspanderte fort deres utvalg til klær. Merket blander mote fra gatene i København med det klassiske og formelle. Vi digger den mosegrønne strikkegenseren som er ny i høst.

Genser - Frakk - Chinos - Chelsea Boots