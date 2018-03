David Beckhams grooming-kolleksjon har kommet til Norge!

Mannen som blir sett på som en av de mest innflyetlsesrike stilikonene i verden har nå skapt sitt eget grooming-merke: House 99.

David Beckham ble fotballspilleren fra London som gjorde det normalt å stadig endre sin egen «look.» Dette viste seg å ha en stor påvirkning på den mannlige kulturen, og da ikke bare i England, men over hele verden. Så snart Beckham kom med en ny hårsveis, kom gutta på gaten med det samme rett etterpå.

Beckham har alltid vært interessert i mote, og det å ta vare på seg selv. Derfor var det kanskje bare et spørsmål om tid før grunnen til at Beckham skulle lansere et eget grooming-merke.

Dette er ikke det vanlige kjendissamarbeidet - Beckham var sterkt involvert i hele prosessen, fra å teste formler i laboratoriene til å finjustere merkelogoen.

Samarbeidet startet med en liten kolleksjon hos Biotherm Homme, men med så mange ideer ble det tydeligere at det trengtes en egen identitet og House 99 ble født.

I dag er det ingen konkret look som definerer en mann - det finnes ingen grenser til uttrykk du kan gå for. Dette er bakgrunnen for hva som former grunleggelsenav House 99 - grooming merket for alle menn.

Hvorfor House 99?

Serien er navngitt etter et sentralt år for Beckham. I 1999 vant Manchester United the Treble, han giftet seg med Spice Girl Victoria og hans første sønn, Brooklyn, ble født. House 99 er ifølge Beckham selv “...created to support men, to give them the tools they need to create whatever look they are going for. To feel confident in their lives.”



House 99 slår sammen barbershopkulturen og hud- og hårpleie for å skape det prefekte groomingmerke, enhver manns løsning for sin neste look.

“For me, grooming is not only about how you look, but how you feel. It’s about being comfortable, trying new things and shaping your next look. I created House 99 to give people the inspiration as well as the right products to try out something different and feel completely at home doing so. House 99 is here to support men, to give them the tools they need to create whatever look they are going for. Welcome to the house.”

