Baseplaggene du må ha i høst

På samme måte som det er flere hverdager enn helger, er det også baseplaggene du bruker mest og de som skaper en god garderobe. Denne høsten byr på nydelige fargekombinasjoner, fine snitt og herlige materialer.

Vi har tatt en titt i nettbutikkene og funnet klassiske plagg du bør investere i denne sesongen. Sjekk ut høstens nyheter her.

Som alltid er det mørke farger som dominerer høstsesongen. Selv om vi trenger lekre plagg i sort, blått, brunt og grått, kan du denne sesongen sprite opp garderoben med trendfargene grønt, burgunder og karamell.

En klassisk frakk er et must både på høsten og vinteren. Se etter en modell som passer din fasong og høyde.

Blåfargen er stor og kommer i ulike nyanser. En fin blå skjorte vil passe utmerket sammen med både sort, grå eller karamellfarget jakke.

Athleisure er større enn noensinne og en kul hoodie ( gjerne med logo) er overdelen du kan bruke alle hverdager.

Vi elsker kule jeans, men høstgarderoben bør inneholde minst ett par stoffbukser som passer til både hverdag og fest. Disse buksene fra populære Tiger Of Sweden er laget av 59% ull og passer godt til kaldere høst- og vinterdager.

Du eier mest sannsynlig en eller to skinnjakker allerede og kan derfor se etter andre farger for litt variasjon. Denne race-inspirerte semskede jakken er superfin og vil kunne bryte opp et helsort antrekk.

Sneakers får en mann aldri nok av og disse passer like godt til hverdagen som til en kveld på byen.

Finnes også i sort.

En ordentlig sydd dress er en del av en organisert og variert garderobe. Enhver mann må ha en dress som ser skreddersydd slik at begivenheter som dåp, bryllup, konfirmasjoner og lignende ikke byr på "siste-liten" shopping.

Du kommer ikke unna høsten uten å kjøpe en ny genser eller to. Denne herlige genseren består av 100% merinoull og finnes i grønn og rød - begge trendfargene denne sesongen.

En digg genser, kule jeans og boots er oppskriften på en kul og avslappet look for høsten. Det er så enkelt som det.

