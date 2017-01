Årets feteste sneakers til herre

Sneakers er garantert årets feteste sko, og kan brukes hele året - til alt fra bukser og shorts til dress og vinterfrakk. Det kan være en utfordring å finne parene som både følger trendene og som ser stilige ut.

Samtidig er det lurt å sikre seg de feteste kicksene før våren kommer og favorittene er utsolgt. Her er de største sneakers-trendene for herre, samt noen av favorittene du bør gå for nå.

Sportssko



Du har garantert fått med deg at sportstøy er en enorm trend i år, og dette gjelder selvsagt også i fottøyet. Nå er joggeskoene på ingen måte forbeholdt gymmet, men er å se ute på gatene, ikke minst i kombinasjon med penere tøy som dresser og frakker.

Rad 1: New Balance - ECCO - Under Armour

Rad 2: Under Armour - Kappa - Under Armour - Nike

Rad 3: Nike - Hummel - Adidas - Nike





Alle menn bør ha et par Prada-sko, og det italienske motehuset leverer også kvalitet når det gjelder sportsmodeller. Dette paret er perfekt til både trening og streetsyle, og de røde detaljene gjør alt.

Hvite sko

En annen enorm trend som fortsetter fremover er kritthvite sko. Disse kan også kombineres med penere dresser, men ser ekstra godt ut i kombinasjon med lyseblå denim og grå penbukser. Her er noen av våre favoritter.

Rad 1: Antony Morato - BOSS - Jil Sander - Kenzo

Rad 2: Adidas - Lacoste - Nike - Adidas

Rad 3: Tiger of Sweden - Björn Borg - Hope





Vi digger lukkingen som gjør mye av denne hvite skoen. En annen detalj er den overdrevne sålen som vi har sett hos flere motehus de siste årene. Dette gir deg også noen ekstra centimeter i høyden.

Sorte sneakers

En annen variant av sporty fottøy er fete kicks. Gå for en klassiker som Polo Ralph Lauren, eller en semsket modell som New Balance. Disse funker selvsagt også til dressbukser, og ser i tillegg like bra ut når våren kommer.

Rad 1: Samsøe & Samsøe - Hugo Boss - Polo Ralph Lauren

Rad 2: Reebok - Calvin Klein - Vivienne Westwood - Jim Rickey

Rad 3: New Balance - Boras - Royal RepubliQ - MOA





Disse ikoniske skoene fra Lanvin er våre absolutte favoritter, og gjør ethvert antrekk fullendt med de blanke tuppene. Prisen er i det høyere sjiktet, men de stjeler virkelig showet.

Høye sneakers

Høye sneakers er den absolutte sporty streetskoen, og passer perfekt til treningstøy og jeans. Flere av dem kan man trene i, og de er ekstra varme i vintermånedene i tillegg . Her er 11 av våre anbefalinger.

Rad 1: Diesel - Versace - Adidas - Adidas

Rad 2: Balenciaga - Balenciaga - Under Armour - Royal RepubliQ

Rad 3: Les Deux - Hugo Boss - Hugo Boss





Saint Laurent skuffer nærmest aldri på klær, og det samme gjelder sko. En absolutt favoritt blant hi-tops er denne monokrome luksusmodellen. Behandler du dem godt kan du i tillegg ha dem i en årrekke.

Slip-ons

Slip-on sneakers - eller bare slip-ons - er utformet som vanlige sneakers, og er enkle å hoppe inn i, da de ikke har knyting eller glidlås. Slip-on sneakers er som sporty mokkasiner, men mye mer avslappet. Her er noen av våre favoritter.

Rad 1: Ermenegildo Zenga - Lacoste - Versace - Versace

Rad 2: Lanvin - Neil Barret - Boxfresh - Hugo Boss

Rad 3: Sketchers - MCS - Hugo Boss

Lanvin er som kjent er designerfavoritt, og denne rene modellen fra det franske huset passer perfekt til de fleste antrekk. I tillegg er det bare å hoppe inn i dem når du skal ut.

