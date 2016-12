Antrekkene menn går for i 2017

Nytt år - nye muligheter, sier de. Og hva er vel bedre enn å starte 2017 med blanke ark og en ny og bedre garderobe. Kom i gang med året med å imponere både kolleger og deg selv, ved å gå for tjuesøttens beste kontorantrekk. Her er noen av de beste antrekkene og plaggene du går for, for å gjøre 2017 enda stiligere.

En avslappet men stadig formell jobblook kan gjøres så enkelt som å kombinere dressbukse med en fin blazer og en enkel genser. Fullfør antrekket med rene og fine detaljer som skikkelige kvalitetssko og denne helt rå ryggsekken fra Michael Kors.

Genser fra KIOMI HER - Sko fra Hugo Boss HER - Bukser fra Hugo Boss HER - Dressjakke fra KIOMI HER - Ryggsekk fra Michael Kors HER

Mørkeblå dress er aldri feil, og kan matches med de meste. Vi digger detaljer i burgunder, og elegant tilbehør. Kjør doble monk-strap-sko og en ren klokke, så er du safe.

Skjorte fra Eterna HER - Sko fra Hugo Boss HER - Dress fra Tiger of Sweden HER - Slips fra Hugo Boss HER - Klokke fra Dyrberg/Kern HER

Det er absolutt lov å kjøre sjefsdetaljer, og det vil faktisk bli satt pris på å gjøre en innsats. Bare se på derby-skoen fra Hugo Boss, og ikke minst det paisley-mønstrede slipset fra Atlas Design. Gordon Gekko-looken trenger heller ikke koste skjorta. Skjorta er en av de rimeligste, og her er det tilbehøret som gjør mye.

Skjorte fra Olymp No. 6 HER - Sko fra Hugo Boss HER - Bukser fra KIOMI HER - Slips fra ATLAS DESIGN HER - Bukseseler fra Scotch & Soda HER





En nålestripet dress er en evig klassiker, og denne dobbeltspente modellen koster godt under 2000 kroner! Kjør enkelt og elegant tilbehør, som cleane sko, en kvalitets-veske og tidløse briller fra Tom Ford.

Sko fra Tiger of Sweden HER - Slips fra Pier One HER - Skjorte fra Hugo Boss HER - Dress fra Pier One HER - Briller fra Tom Ford HER - Stresskoffert fra Paul Smith HER

Koksgrå dresser går aldri av moten, og er av de mest anvendelige. Har du denne enkle basen kan du gjøre nesten hva som helst når det kommer til matching og miksing av tilbehør

Dress fra JOOP! HER - Stresskoffert fra Pier One HER - Belte fra Hugo Boss HER - Slips fra Hugo Boss HER - Skjorte fra Eton HER - Lommetørkle fra Eton HER - Sko fra Tiger of Sweden HER

En enkel måte å sprite opp jobbantrekket på, er å velge en blazer i en klar og spennende farge. Husk bare å la resten av antrekket være så nøytralt som mulig. Disse er også perfekte festdresser.

Dressjakke fra YOURTURN HER - Dressjakke fra Casual Friday HER - Dressjakke fra YOURTURN HER