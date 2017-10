Amundsen-plaggene som forsvinner ut av butikkhyllene

Det eksklusive merket Amundsen Sport gir endelig rabatt til Nettavisens lesere.

Amundsen Sport har siden 2009 tilbudt nordmenn høy standard på turklær, inspirert av Roald Amundsen selv og hans eventyrånd. Merket har klart å få til noe helt unikt i kolleksjonene: Å kombinere norsk kultur med et kult og funksjonelt design.

Ekstra bra når det er fri frakt over 1500 kroner.

Rabattkode: nettavisen

Vi har forhørt oss med markedssjefen om årets bestselgere, som etter stor sannsynlighet blir revet bort fra butikkhyllene når vinteren først treffer.

Dette er bestselgere for herre

Jakker og anorakker

Noen av de fineste plaggene fra Amundsen Sport er anorakkene. Alle modeller finnes i forskjellige farger, og er varme og vindtette.





RØD ANORAKK - CAMO-JAKKE - GRØNN JAKKE - BEIGE ANORAKK

Sjekk alle jakkene og anorakkene her





Nikkers og bukser

Nikkersen er sentral i det vinterlige motebilde, og kort fortalt skikkelig hot å bruke. Amundsen-nikkersen er førstevalget - og nå sparer du 15%.









ORANSJE NIKKERS - BLÅ NIKKERS - HVIT NIKKERS - VINTERBUKSE





Gensere

Amundsen Sport har mange deilige gensere til både kose- og turformål. Vi elsker disse modellene, som så klart finnes i forskjellige fine farger!

BLÅ GENSER - LYS GENSER - GRÅ GENSER

Sjekk alle genserne her





PS: Nå nærmer Black Friday seg med stormskritt! Klikk her for å registrere deg for de beste tilbudene