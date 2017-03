Alternative vårsko du trenger nå...

Jo visst er det sant at vi elsker sneakers, men det tar seg bare ikke ut, bestandig. Ikke når du skal i et viktig jobbmøte/intervju, på teater, konsert eller et annet kulturelt arrangement, på fest eller feire bursdag på en restaurant.

Da må du rett og slett investere i noe midt imellom pensko og sneakers - noe litt mer stilig uten at det blir for høytidelig.

Usikker? Vi har plukket ut 8 par du kan fråtse i under.









Høye vårstøvler:

1.



Supre vårsko fra Zign i perfekt brunfarge nå. Her finner du disse!





2.

Superfine vårsko fra Timberland. Sjekk de ut her!





3.



Vårstøvler, også fra Zign, i finfin farge. Her finner du de (På tilbud nå!)









4.



Klassiske skinnstøvler i lekker cognacfarge, fra Brett & Sons.

Her finner du de!

Lave vårsko:

5.

Lekre sko fra det amerikanske merket Clae. Finnes i flere farger.

Her finner du de!

6.



Kule snøresko fra Clarks. Sjekk de ut her!

7.



Stilige sko i røff stil fra Zign. Her finner du de!

8.



Kule sko for tørt vær fra Brett & Sons. Her er de!





