Adam Levine er YSL Beautys nye ansikt

Y er den nye parfymelinjen for menn fra Yves Saint Laurent. Den er laget med den moderne mannen i tankene, og med Adam Levine sin kreativitet, humor og musikalsk suksess som inspirerer en hel verden, er Adams internasjonale rolle og Y’s stil som skapt for hverandre.

Y er en moderne parfyme som skal representere en hel generasjon av menn. En generasjon av menn som er kreative og som tørr å lage sine egne veier i livet ved å virkelig gjøre det man brenner for. For YSL er Adam Levine den rette personen til å stå for det budskapet.

“We welcome Adam Levine to YSL’s international family of ambassadors. Truly talented, yet with an affable nature, and a sense of style we relate to, he brings an added energy to the world of YSL Beauty, which we’re excited to now be able to share in his new role as global ambassador for Y,“ Sier Stephan Bezy, Yves Saint Laurent Beautés president.

