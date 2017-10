7 dager, 7 antrekk

Føler du at du er lite kreativ på klesfronten for tiden? Vi har samlet opp noen stilige antrekk som definitivt vil piffe opp din hverdag.

Mandag

For de fleste er mandager en litt tung dag. Man innser at helgen er over, og at man har en full uke fremfor seg. På en dag som denne er det viktig å føle seg litt fresh og kul. En røff og kul jakke som denne gjør antrekket. Hold resten enkelt med trendy elementer.

Jakke - Turtle neck - Skjerf - Belte - Bukse - Klokke - Chelsea boots

Tirsdag

Noen dager er det deilig å tone ned antrekket. På tirsdag kan du gå for en litt mer hverdagslig og sporty stil. En klassisk strikket genser i en dyp grønn farge er aldri feil. Kombiner den med en dunjakke i sort som holder deg varm og god. Gjerne bruk en tynn ullsinglet under genseren. Da unngår du å fryse når været er på det kaldeste.

Jakke - Genser - Ullsinglet - Skjerf - Belte - Jeans - Klokke - Boots

Onsdag

Det er lillelørdag, og arbeidsuken er nesten over. Kanskje du må imponere litt ekstra på jobb i dag siden du skal i et møte? En klassisk skjorte er en sikker vinner her. Bruk skjorten med en trendy og varm genser. Ruter er inn i år, og å gå med en rutete bukse vil gi antrekket det løftet det trenger. Ullsokker kan også være et fint alternativ her med tanke på kulden.

Frakk - Genser - Skjorte - Skjerf - Sko - Bukse - Belte - Klokke

Torsdag

Helgen er i siktet. Varianter av grønn og beige er trendy om høsten. Derfor er klær i disse fargene et godt valg. Komboen turtle neck og jeans er alltid kult. Du får med en gang en uanstrengt trendy look. Fullfør antrekket med matchende tilbehør som samtidig holder deg varm.

Fredag

Helgen er her, og da er det kult å pynte seg litt. Spesielt dersom du skal ut rett etter jobb. Tenk litt mer "edgy," for om antrekket blir for stivt kan det fort bli for mye for byen. En mønstret skjorte sammen med en retro frakk er veldig stilig. For å holde på varmen kan det være lurt med tynne ullplagg under.

Frakk - Skjorte - Skjerf - Boots - Bukse - Belte - Klokke - Ullsinglet - Ullleggings

Lørdag

Endelig er lørdagen her og du har sikkert planer på kvelden. Enten om det er fest, middag eller date som er på agendaen, er det alltid stas å kunne pynte seg litt ekstra på lørdag. Denne kordfløyelsblazeren er veldig stilig, og sammen med svart vil du garantert imponere.

Frakk - Skjorte - Blazer - Belte - Sko - Bukse - Klokke - Skjerf

Søndag

På slutten av uken kan du slappe av med god samvittighet. Du er sikkert litt sliten etter en lang uke, og da er det "casual wear" som gjelder. Om du skal ut i kulda er det kult å bruke hettegenser med frakk. Slik blander du det avslappede med det litt mer formelle, noe som er veldig trendy i år.