6 skomodeller enhver mann bør ha denne våren

Når det kommer til sesongen som preges av varmere temperaturer, er du nødt om å ha et par sko som holder deg stilig og kul. Legg bort tunge sorte boots og finn frem lette sko som kan kombineres med lette antrekk den kommende sesongen.

Under finner du 6 par trendsko du bør ha i garderoben.

1. Semsket pensko

Både bryllup, konfirmasjon, bursdager og sommerfester står for tur og det er tiden for å bytte ut Oxford-skoene for et par semsket pensko.

Sko fra Ben Sherman - Boss - Yourturn - Clarks Original - Zign - Polo Ralph Lauren

2. Minimalistiske sneakers

Er det et par sko som skriker vår så må det være hvite, tidløse sneakers.

Se gjerne etter et par i skinn som vil kunne kombineres med penere antrekk som dress.

Sko fra Lacoste



3. Seilersko

Dette er kanskje en av de mest populære skomodellen til sommeren. Seilerskoene ble oppfunnet for at sjømenn ikke skulle skli på båten. Etter å ha blitt assosiert med en mindre flatterende bestefarstil, har de kommet tilbake i motebilde rundt 1960 og siden den gang har menn i alle aldre kastet seg på den maritime bølgen.

Disse skoene passer de fleste antrekk og er utrolig komfortable. Invester gjerne litt i et finere par og de vil kunne tas frem år etter år. Se flere seilersko her.

Sko fra Sebago - Boss - Sebago - Lacoste - Sebago







4. Mokkasiner

Mokkasiner har sitt opphav blant Amerikas urbefolkning. En enkel konstruksjon og komfortabel passform har gjort denne skotypen populær over hele verden. Mokkasiner er fine til både bukser og shorts, og er behagelige sko på fridager og ferie.

Sko fra Peralston - Pier One - Pier One - Fratelli Rossetti - Pier One

5. Flip -flops

Denne skomodellen kommer med instruksjoner: Disse skal kun brukes på stranden eller bassenget. Det er to steder du rett og slett ikke bør ha på deg andre sko enn flip flops.

Sko fra Reef - Boss - Versace - Havaianas - Replay



6. Espadrillos

Den ultimate chill-out skoen som virkelig skriker sommer.

Kombiner espadrillos sammen med en lindress for festlige anledninger eller kombiner dem med en shorts og en skjorte i hverdagen. Sett et par Ray Bans på nesen og sett kurset mot stranda.

Sko fra Tommy Hilfiger

