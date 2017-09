6 plagg du trenger i skapet nå

Trender kommer og trender går, men basisplagg kan man aldri få nok av. De klærne som er essensielle for din hverdag går aldri av moten, og vi har samlet opp diverse varer innenfor 6 kategorier som du trenger i din garderobe.

Som Nettavisen-leser får du en eksklusiv kode, som gir deg en rabatt på 20% ut fredag 08. september på "wardrobe essentials" fra Boozt. Her gjelder det å gripe muligheten og sikre deg basisplaggene som du trenger i ditt klesskap.

Rabattkoden er: nettavisen20

Gensere

Gensere er viktige nå som været bare blir kaldere og kaldere. Det er veldig deilig med en varm ullgenser på en grå høstdag, og halsen din vil definitivt holde seg varm i en stilig turtle neck. Om du heller føler for å være casual, så er en logo-genser perfekt til den anledningen.

Skjorter

Skjorten er kanskje det mest essensielle plagget i en manns garderobe. Den passer til de fleste anledninger, og derfor er den et basisplagg som menn må ha. Den klassiske skjorten er en sikker vinner, og i kollasjen under finner du ulike baseskjorter i forskjellige farger.





Filippa K - Bruun & Sengade - Morris - Oscar Jacobsen - Knowledge Cotton Apparel - Matinique

Jakker

En god høstjakke er viktig å ha, og her har vi samlet opp diverse kule basejakker. Om du vil gå for en kul og urban bomber-jakke, trenger en regnjakke for høstværet, eller en dunjakke for å holde deg varm, så finner du det i kollasjen under.

Mads Nørgaard - Knowledge Cotton Apparel - Stutterheim - Rains - Morris

Boxershortser

Boxershortser trenger man alltid, og det finnes nesten ikke noe bedre enn en skikkelig god boxer. Björn Borg er en klassiker som passer fint inn i din garderobe. Emporio Armani er også kjent for sin kvalitet, og en boxer av kvalitet er en investering du ikke kommer til å angre på.

Emporio Armani - Emporio Armani - Bjorn Borg

Bukser

Vi har alle våre favoritter når det kommer til buksetyper. En Chinos eller en mørk jeans er av typen som fungerer i både formelle og uformelle settinger, og er derfor noe en mann burde ha i sitt skap. Dersom du har planer om å oppdatere finstasen er en dressbukse et godt valg, og modellen fra Lagerfeld er utrolig stilfull. Til søndagen derimot, dagen flest folk bruker til restitusjon, er joggebuksen et must.

Knowledge Cotton Apparel - Lee Jeans - Diesel - Lee Jeans - Lagerfeld - Hummel

Sko

Nå som høstværet er her er det viktig med sko som tåler værforholdene. Verken boots eller mørke sneakers av skinn vil bli ødelagt av regnet, og chealsea boots vil både hjelpe med å holde deg varm og å holde deg tørr. Når du så er kommet hjem, er det godt med et par digge tøfler - i hvert fall nå som været er grått og kaldt.

Royal Republiq - Matinique - Filippa K - Garment Project - Filippa K - Shepherd - Woden - Tretorn - Garment Project