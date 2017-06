5 antrekk til sommerfesten - på salg!

Det kan være vanskelig å velge antrekk til sommerfesten, særlig når været skifter fra kaldt til varmt her til lands. Derfor har vi funnet fem antrekk du kan føle deg sikker på - og ALT er på salg!

En lys dress

Lyse farger er jo must når det er sommer, og hva er vel bedre enn en lys dress? Denne fra Tiger of Sweden er perfekt med en enkel hvit skjorte. Gjøre det lille ekstra med accessoirer som et par kule solbriller og en fet retro klokke.

Dress fra Tiger of Sweden HER, Skjorte fra Bonobo HER, Pensko fra Bugatti HER, Solbriller fra Armani HER, Digitalklokke fra Timex HER

En skjorte i fresh farge

I sommer er det lov å gå helt bananas med farger, så lenge resten av antrekket er simpelt. Kombiner skjorten med et par enkle shorts og hvite sneakers! Blir det kaldt er det bare å slenge på en lett jakke.

Skjorte fra Polo Ralph Lauren HER, Shorts fra Polo Ralph Lauren HER, Hvite sneakers fra Polo Ralph Lauren HER, Klokke fra Gant HER, Solbriller fra Ray Ban HER

Klassisk sommerlook

Lyse, duse farger er like fresht som farger i sommer. En hvit poloskjorte er noe enhver mann bør eie, og særlig et par hvite sneakers. Har du de to her som basis, kan du komme unna med det meste. Ta gjerne et par freshe sokker å ha til dine sneakers - denne sesongen skal du vise frem sokkene!



Hvit poloskjorte fra Armani Jeans HER, Caps fra Vans HER, Klokke fra Gant HER, Shorts fra Pier One HER, Sportssokker fra Erima HER, Sneakers fra Adidas Stan Smith HER

Husk: Jakken du kan ha med deg på festen

Husk å gjøre investering på en lett jakke som passer til det meste. Dersom du ikke skal gå for dressen, så klart. En sikker vinner er denimjakken!

Lettjakke fra Ralph Lauren HER, Bomberjakke fra Yourturn HER, Denimjakke fra Won Hundred HER

En beige sommershorts

Beige shorts er også en must og er et plagg som aldri går av moten. En poloskjorte passer perfekt til, som denne fra Ralph Lauren. Topp det hele med matchende sko og et par Ray Bans.



Poloskjorte fra Ralph Lauren HER, Beige shorts fra Polo Ralph Lauren HER, Solbriller fra Ray Ban HER, Snøresko fra Bianco HER, Belte fra Hugo Boss HER

Mønstrete poloskjorte

Noen vil mene at alt som er mønstrete blir for mye. Men vi syns at det er superfresht om du klarer å style det riktig. I tillegg kommer du definitivt til å skille deg ut fra mengden. Style den opp med et par sorte shorts - den passer jo til alt! Fullfør antrekket med ny klokke da, vel. Denne fra Armani er bare supersporty.



Poloskjorte fra Lacoste HER, Sneakers fra Nike HER, Solbriller fra Lacoste HER, Shorts fra Indicode HER, Klokke fra Armani HER



