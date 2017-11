3 plagg som vil oppgradere garderoben din nå

En røff frakk som skiller seg ut fra mengden, en kul og digg strikkegenser, og en skjorte med stilige detaljer er tre aktuelle og markante plagg denne sesongen. De vil definitivt løfte antrekket ditt noen hakk, og gjør med en gang garderoben din mye mer interessant.

Synes du det er vanskelig å kombinere disse klærne? Slapp av, «we've got your back.» Dette er måten du styler plaggene på, og oppgraderer garderoben din.

Den kuleste frakken

Det som er nytt med sesongens frakker er at de er røffe i stilen. Du skal ikke tenke at frakken bare skal være til formell bruk. Denne retro-frakken fra SAND er utrolig tøff, og vil gjøre garderoben din enda mer spennende.

Slik bruker du frakken:

Frakk - Turtle neck - Skjerf - Chelsea Boots - Jeans - Klokke - Belte

Digg og varm strikkegenser

En strikkegenser er veldig godt å ha, og ikke bare fordi den varmer, men også på grunn av den er trendy. Å investere i en slik genser vil uten tvil oppgradere garderoben din. Gå for de genserne som ser litt brukt ut. De vil gi antrekket ditt et hint av et "vintage" preg, og det er kult. Strikkegenseren fra NN07 har denne kvaliteten. Du slipper å måtte bruke den til den ser "vintage" og stilig ut.

Slik bruker du genseren:

Frakk - Strikkegenser - Skjorte - Klokke - Bukse - Belte - Chelsea Boots

Skjorten som imponerer

En leken skjorte som er litt annerledes fra de ensfargede er alltid et bra valg. Skjorten fra Stenström gjør seg godt i garderoben din. Du vil vise deg fra en veldig trendy side med denne skjorten. Gå for en skjorte som er kulere enn de klassiske skjortene som alle har. Slik oppgraderer du ditt antrekk.





Slik bruker du skjorten:

Jakke - Skjorte - Blazer - Sko - Bukse - Klokke - Belte