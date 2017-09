3 plagg - 3 antrekk

Basisplagg får man ikke nok av, og nå som Boozt har et 3 for 2 tilbud på "Wardrobe Essentials" gjelder det å benytte seg av sjansen. Tilbudet gjelder til og med onsdag 13.09. Vi har valgt ut 3 antrekk satt sammen av 3 plagg, som forslag til kombinasjoner du kan gå for.

Clean

En ren stil som passer til de fleste anledninger er gull verdt. Kombiner en skjorte og bukse med en vannsikker og stilriktig sekk.

Sekk - Skjorte - Chinos

Formell

Blazeren og turtle necken passer veldig fint sammen, og gir deg en fin og pyntet stil. Turtle necken vil også holde deg varm nå som kulda slår inn, så dette er et godt valg til høsten.

Blazer - Turtle Neck - Bukse

Den strikkede genseren

Strikkede ullgensere er trendy denne høsten, og veldig praktiske. Kombiner den med noen kule jeans, og noen moteriktige chelsea boots.

Strikket Genser - Jeans - Chelsea Boots