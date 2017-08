3 jobbantrekk til inspirasjon

Jobbhverdagen er for de fleste av oss godt i gang, og samtidig kryper høsten seg innpå oss. Her har vi funnet tre herreantrekk som passer til jobb.

Se de nyeste plaggene perfekt til jobb her

Formelt

Formelt betyr ikke nødvendigvis stivpyntet i full dress, og det finnes mange måter å få en formell look på ved bruk av riktige elementer. En nystrøket skjorte og en fin blazer er basen i denne stilen, og kan blandes med mye. Prøv en dressbukse i en annen farge eller et annet materiale, og gå for kvalitet i tilbehøret.

Skjorte fra ETON - Bukse fra Tiger of Sweden (populær!) - Blazer fra Polo Ralph Lauren

Skjerf fra Gant - Belte fra Tiger of Sweden - Klokke fra Morris - Pensko fra Hugo Boss

Avslappet

Er arbeidsplassen hakket mer avslappet kan du gjerne bytte ut penskoene med kule sneakers. Den klassiske "Superstar"-skoen fra Adidas er ofte en vinner. Bytt også ut dressbuksa med alternative bukser. En klassisk genser gjør antrekket pent (høyhalset genser). For å freshe opp antrekket velger du en stilig PC-veske.

Frakk fra Filippa K - Klokke fra Boss - Høyhalset genser fra Filippa K - Sneakers fra Nike - Bukse fra Filippa K

Klassisk

Et fint baseantrekk på høsten er også kombinasjonen av jordtoner i plaggene, slik som genseren fra GANT og disse buksene. Denne sesongen er det også endelig på tide å dra frem trendskoene Chelsea-boots.

Bukse fra Boss Orange - Skjorte fra Polo Ralph Lauren - Genser fra Gant

Klokke fra Boss - Belte fra Boss - Boots fra Tiger of Sweden