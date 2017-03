10 vårjakker vi digger

Endelig er våren her og du kan glede deg over at det nå er mulig å kle seg litt lettere og litt bedre. For vi er alle enige i at ingen kler å se ut som Michelin-mannen, men når kulden biter bryr vi oss ikke.

Nå derimot, er det frem med lettere jakker, chinos og t-shirts, så får man heller slenge på seg en varmere genser under, vanter og et kult skjer om man skal være ute hele dagen.

Her er 10 kule vårjakker vi digger.

1.

Jakke fra Religion HER





2.



Jakke fra Samsoe & Samsoe HER





3.



Jakke fra Tom Tailor HER





4.



Jakker fra Bombers HER







5.



Jakke fra Tommy Hilfiger HER







Ute etter noe anet? Sjekk flere skinnjakker på Zalando HER!





6.

Jakke fra G-Star HER





Vil du ha en klassisk, flott trench? Sjekk her!





7.

Jakke fra Strellson HER







8.



Jakke fra Scotch & Soda HER







9.



Jakke fra Jack & Jones HER







10.



Jakke fra Ben Sherman HER



Finnes også i mørk blå her!

