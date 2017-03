10 tynne dunjakker på salg

Det er liten tvil om at de tynne dunjakkene har kommet for å bli, og det er kanskje ikke så rart, for de er både stilige og anvendelige.

Nå utover kjølige vårdager og -kvelder og igjen til høsten er denne nye favorittjakka perfekt. Derfor kan det være lurt å sikre deg enpå salget, om du ennå ikke har skaffet deg en, eller ønsker deg den i en annen farge.

Her er våre 10 kule, tynne dunjakker på salget nå:

1.















Dunjakke fra Tommy Hilfiger (20% rabatt)





2.

Dunjakke fra Antony Morato (20% rabatt)

3.





Dunjakke fra Scotch & Soda (20% rabatt)

4.



Dunjakke fra Peak Performance (50% rabatt)

5.



Dunjakke fra Polo Ralph Lauren (50% rabatt)





6.



Dunjakke fra Ralph Lauren Golf (35% rabatt)

7.



Dunjakke fra Tommy Hilfiger (20% rabatt)

8.



Dunjakke fra Samsøe & Samsøe (45% rabatt)

9.



Dunjakke fra Bison (50% rabatt)

10.







Dunjakke fra Boss (35% rabatt)

