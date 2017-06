Salget er godt i gang, og på nettbutikker som Zalando, Boozt og Stayhard finner du masse kule varer til reduserte priser. Vi har tatt et dypdykk for å finne fram de kuleste jakkene som er behagelige på kjølige sommerkvelder, og som attpåtil er på salg i disse dager. Her er våre ti favoritter.