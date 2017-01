10 collegegensere vi skaffer oss akkurat nå

En av årets største (og mest behagelige) trender er å bruke sportstøy også i hverdagsantrekket.

Collegegenseren er tilbake for fullt, og kommer i en rekke varianter, i forskjellige farger og mønstre, og med forskjellige logoer og prints. Her er 10 favoritter vi anbefaler gutta å gå for i år.





En grå modell fra Ralph Lauren er en basic collegegenser som aldri går av moten.





Vi digger denne enkle men kule genseren fra våre danske naboer.





Tommy Hilfiger er en evig favoritt, og denne nye modellen er selvsagt bestilt.





Grønnfargen på denne genseren er en av årets hotteste, og er perfekt til alene til avslapping eller med en hvit skjorte under.

Det å tørre å gå for farge står det respekt av, og denne varianten fra BOSS kommer til å se kul og selvsikker ut.

BOSS her





Logogensere er en stor hit, og klassikerne er aldri feil.





Mønstre blir også en stor hit i 2017, og denne fra KCA er en sikker vinner.





Treningstrenden fortsetter utover året, og de gode gamle merkene gjør et velfortjent comeback.





Spennende og annerledes print skiller seg ut på en god måte, og denne funker med enkle jeans og en kul bomberjakke.





Cavalli er en av våre favorittdesignere, og denne varianten med doble mønstre er perfekt til helt svarte jeans.

Se utvalget av collegegensere hos Zalando her