Stian Rasmussen er fersk norgesmester og vant 1,5 millioner rikere

I år som i fjor var det nærmere 2000 nordmenn som hadde tatt turen til Dublin for å delta i Norgesmesterskapet i poker. Etter flere dager med mange timers pokerspill, var det til slutt Stian Rasmussen (35) fra Arna utenfor Bergen som kunne strekke armene i været og juble over å bli norgesmester i main event 2018. Hovedturneringen startet onsdag 21. mars og ble avsluttet natt til mandag.

- Jeg har ikke ord nå. Det er helt sinnsykt, sa den ferske norgesmesteren til TV 2 etter nærmere ti timers spill på finalebordet.

Det var til slutt Rasmussen og Patrick Ånonli (29) som satt igjen på bordet av de originalt åtte personene på finalebordet. I duellen var det bergenseren som gikk seirende ut da han blikksynet Ånonlis all in på turn. Ånonli satt med 8-10 i ruter på hånden, mens Rasmussen hadde ess-knekt i spar. På bordet lå ess og knekt i ruter, samt to og ni i spar. Det betydde at Rasmussen satt med toppar og åpent flushdrag, mens Ånonli hadde åpent flushdrag og straightdrag.

Premiestige finalebord: 154.615 € (Stian Rasmussen)

90.200 € (Patrick Ånonli) 58.685 € (Svein Thomas Nordbotten) 38.370 € (Øyvind Solberg) 21.220 € (Raymond Evensen) 17.605 € (Anders Stai) 14.900 € (Jan Patrick Romero) 12.640 € (Daniel Vassbund)

Da siste kortet ikke viste en sårt tiltrengt ruter til Ånonli, var det altså 35 år gamle Rasmussen som kunne juble.

Totalt var det 902.880 euro i premiepotten. Som vinner tar Rasmussen med seg 154.616 euro, 1.478.883 norske kroner, hjem i bagasjen til Norge. I tradisjon tro, får Rasmussen også et par tøfler for seieren. Ånonli får rundt 900.000 kroner som trøst for andreplassen.

Det var totalt 1254 spillere som deltok i hovedturneringen. Innkjøpet til turneringen var på 800 euro. Kjendiser som John Carew, Morten Ramm og Linni Meister var noen av dem som deltok i turneringen.