St. Petersfisk: Sjekk hva Ronny og Tore dro opp av et hull i isen

– Vi så egentlig bare på hverandre uten å skjønne helt hva vi hadde foran oss. Det ble noen telefoner og sending av bilder rundt om, og vi postet også et bilde på Facebook for å få hjelp til artsbestemmels. Det viste seg å være langt sjeldenere kost en sjøørreten vi hadde håpet å få, gliser Knutsen.

Å få fisken opp av 125-millimeterhullet var en glemmesak. Dermed måtte fangsten sikres med en Møresild som assistentkrok, før fisken rolig ble dyttet ned igjen i sjøen. Tore borret tre-fire nye hull rundt hullet det ble fisket i, og da overflødig is var fjernet, kunne fiskerne endelig lirke fisken opp på isen for å ta en nærmere kikk.

– Jeg lurte alvorlig på hva dette kunne være da den kom til syne i hullet, for dette var virkelig en snodig skapning. Tore kom også bort, og heller ikke han visste hva dette var for noe. Vi skjønte likevel såpass at dette ikke var noen vanlig fangst, sier Knutsen til Hooked.

– Vi er ikke vant til å fiske på sjøisen, men vi kjøpte med oss maggot og mark for å prøve litt forskjellig. Tore rigget opp en kobberblink med svarte og oransje prikker, og egnet denne med tre-fire røde maggot. Han borret så et hull rett ved siden av mitt, og ble stående å pilke en stund. Så ville han sette et snøre til, og mens han borret, oppdaget jeg tilfeldigvis noen små vibrasjoner i stangen han hadde satt fra seg. Jeg spurtet mot stangen hans, og fikk akkurat tak i den før den forsvant ned i hullet, sier Ronny Knutsen til Hooked .

Fisken de to kompisene fra Porsgrunn og Melum landet denne lørdagen, er en St. Petersfisk. Denne hører egentlig ikke hjemme i Norge, men har de siste årene dukket opp langs hele kysten vår. Det er likevel mest snakk om garnfangster, og det er få som har fått den på stang her til lands. De som har vært så heldige har stort sett tatt fiskene på sluk eller pilk.

At et eksemplar blir tatt fra isen, på blink og maggot, er derimot helt unikt. For det første er det høyst uvanlig å fiske med blink og maggot i sjøen, da dette er typisk redskap og agn for ferskvannsfisken røye. For det andre er St. Petersfisken, som for øvrig er den eneste norske fiskearten som alltid skrives med stor bokstav, en varmekjær art som trives best mye lenger sør i verden enn kalde Norge.

Hva fisken gjorde under isen innerst i Voldsfjorden må fuglene vite, men blink, maggot og is funker tydeligvis strålende etter arten, som etter sigende skal bære St. Peters fingeravtrykk midt på kroppen.

Fisken de to karene landet lørdag var 40,5 centimeter lang og veide 1105 f gram. Det har etterhvert gått opp for Knutsen og Stene hvor spesiell fangsten deres faktisk er, og Knutsen ser ikke for seg at denne opplevelsen kommer til å gå i glemmeboken med det første.

– Det var en fantastisk dag, og vi berget fangsten med skikkelig teamwork. Utenom St. Petersfisken fikk vi ellers noen små taggmakrell, men de bleknet jo litt i forhold. Bare for å toppe det hele møtte vi to rådyr på isen i skumringen, så det var naturmagi fra ende til annen denne dagen, sier han til Hooked.

St. Petersfisken ligger nå i fryseboksen til Knutsen, men med tiden er planen at den skal bli en bedre middag. Og da er selvsagt kompis Stene invitert.

PS: Det har ikke vært den helt store sjøisfiskevinteren østafjells så langt i år, men Voldsfjorden har så mye ferskvann i seg at her ligger isen trygg. I alle fall inntil videre. Og etter helgens sensasjonsfangst er det vel ikke fritt for at landets artsfiskere nokså snart kommer til å valfarte til Grenland, utstyrt med blink og maggot.

