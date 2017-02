Sports Illustrated Swimsuit Issue: Kate Upton er årets forsidepike

Samtidig som Playboy nylig bestemt seg for å hente tilbake nakne kvinner til magasinet, har sportsmagasinet Sports Illustrated fulgt samme oppskrift siden 1964 med deres årlige Swimsuit Issue.

Hver eneste vinter lanserer bladet en utgave proppfull av vakre kvinner i bikini, fotografert på eksotiske steder verden over.

Som vanlig har det vært knyttet stor spenning til hvem som vil pryde forsiden til 2017-utgaven. I fjor gikk magasinet for tre forsidepiker, fordelt på tre forskjellige versjoner. Da var det MMA-dronningen Rounda Rousey og de to modellene Ashley Graham og Hailey Clauson som fikk det ærefulle oppdraget.

Mens man i 2015 valgte å avsløre nyheten på talkshowet "The tonight show starring Jimmy Fallon", kom avsløringen i år hos konkurrenten "Jimmy Kimmel Live!". Også i 2014 avslørte man forsidepiken hos Kimmel.

I år er det på nytt Kate Upton som får æren av å pryde forsiden til den 53. utgaven av Sports Illustrated Swimsuit Issue (SISI). Upton var forsidepike både i 2012 og 2013.

Les også: Sports Illustrated Swimsuit Issue: Irina Shayk stiller toppløs

Slik ser en av forsidene av Sport Illustrated Swimsuit Issue 2017 ut.

- Jeg føler meg så beæret og opprømt for å være tilbake hos Sports Illustrated. Takk for at dere inviterer meg til å være en del av en utgivelse som inneholder og feirer skjønnhet og selvtillit i alle former og størrelser, skriver kate Upton på Instagram.

Wow, I feel so honored and excited to be back with Sports Illustrated!! Thank you @si_swimsuit and @mj_day for inviting me to be part of an issue that features and celebrates beauty and confidence in every shape and size #siswim17 #grateful Et innlegg delt av Kate Upton (@kateupton) tirsdag 14. Feb.. 2017 PST

Magasinet har denne gangen trykket tre utgaver av forsiden, alle skal i salg.

Fått kritikk



Foruten Kate Upton, kan lesere av årets utgave stifte nærmere bekjentskap med andre kjente kvinner som Hannah Jeter (tidligere Davies), Rose Bertram og Nina Agdal. Også de amerikanske turnerne Simone Biles og Aly Raisman stiller i årets utgave.

Hanna Davis prydet forsiden av Sports Illustrated i 2015.Det var det ikke alle som likte.

Hannah Jeter prydet forsiden til SISI i 2015. Den utgaven skapte en storm uten like, da dagligvare-kjeden Safeway mottok over 30.000 klager fra kunder. Bråket startet da fire mødre klaget inn magasinet ettersom de følte at Davis' hadde dratt bikinitrusen unødvendig langt ned på forsiden av bladet.

Den amerikanske organisasjonen National Center on Sexual Exploitation mente forsiden "var på grensen til pornografi".

Davis måtte til slutt ut og forsvare forsiden i media.

- Jeg føler at du forsøker å gjøre det mer vågalt enn det egentlig er, sa hun til programleder Matt Lauer på NBC Morning Show.

Dette er ikke første gang folk har knyttet neve og revet seg i året over spesialutgaven.

Les også: Nina Agdals dristige fotoseanse i årets Sports Illustrated-utgave

Helt siden Sports Illustrated-redaktør Andre Laguerre kom på ideen med om å vise fram vakre kvinner i magasinet - for å selge blader i de sportslig sett rolige vintermånedene - har folk latt seg provosere av kvinnene på forsiden. Kritikere mener magasinet er med på å gjøre kvinner til sexobjekter og klagestormen har vart i over 50 år. Da første bikininummer kom, var det flere lesere som sa opp abonnementet i protest.

Men kritikken til tross, for mange modeller er en bildeserie i bikininummeret et springbrett for modellkarrieren.

Skribent og journalist Bryan Curtis har tidligere skrevet om hvordan en forside i magasinet ofte betyr å ta steget fra betegnelsen «modell» til «supermodell».

Magasinet har blitt en institusjon og Curtis skriver at en forside vil føre til mer positivt enn negativt for en spirende modellkarriere. Nina Agdal, Chrissy Teigen og Kate Upton er bare noen gode eksempler på denne teorien.

SISI vet å markedsføre dette og innførte på et tidspunkt "Sports Illustrated Rookie of the Year", en utmerkelse der publikum stemmer frem beste nykommer blant de ferske modellene i bikiutgaven. 2017 vinneren ble den Hong Kong-fødte modellen Mia Kang.

- Større og sunne kvinner



Vendela Kirsebom var SISI-forsidepike i 1993.

Det var som nevnt redaktør Andre Laguerre som kom på ideen å gi ut et nummer med en vakker kvinne i bikini på forsiden på 1960-tallet. Målet var å øke salgstallet i de normalt trege vintermånedene. Han ga oppdraget til motereporteren Jule Campbell. Det første nummeret hadde den ukjente frisøren Babette March på forsiden, men siden har modeller som Elle Macpherson, Rachel Hunter, Heidi Klum, Tyra Banks, Marisa Miller og Irina Shayk hatt æren.

Norske Vendela Kirsebom prydet forsiden av magasinet i 1993.

Campbell ble etter hvert en mektig figur i modellbransjen, og skapte et mediafenomen av utgivelsen ved å trykke bilder av "større og sunnere" kvinner. Hun oppga dessuten hvem modellene var, en uvanlig praksis på den tiden, som gjorde modellene til egne merkevarer. En ny æra med supermodeller var innledet.

Fremdeles er det mestselgende bikininummeret magasinet fra 1989 som markerte 25-årsjubileet. Det er med andre ord knyttet store forventninger til årets utgivelse. Den gang var det den amerikanske modellen Kathy Ireland som stilte i bikini på forsiden. Hun var for øvrig med i Sports Illustrated Swimsuit Edt. 13 ganger på rad.

Se også: