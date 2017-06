Sofia (26) flyttet inn hos 100 sexforbrytere

Hun bor selv i Florida, en kort kjøretur unna, og har fremdeles kontakt med noen av dem som bor i Miracle Village.

- Absolutt. Jeg bor ganske nære.

Fellesskap



- Hvordan er stemningen der?

- De er takknemlige for å ha et sted de kan bo. Florida legger mange restriksjoner på hvor sexforbrytere kan bo, så det er vanskelig å finne et sted. Her får de det, og her får de støtte av folk som har opplevd det samme. Dette er det ene stedet de ikke blir dømt, sier Sofia Valiente til Nettavisen.

Boka hennes er utsolgt, men innholdet er tilgjengelig på nettsiden hennes.

Valiente forteller at det blir en spesiell stemning av at alle som bor der, kjenner hverandres mørkeste hemmeligheter.

- Hvordan ble du mottatt da du forsøkte å intervjue dem?

- Noen ville ikke være involvert, og det er forståelig, for de har jo blitt veldig brent av samfunnet, men mange var veldig takknemlige for at jeg tok meg tid til å høre deres historie. De blir nektet menneskelig verdighet resten av livet.

FBI oppgir på sin sexforbryter-nettside at rundt 30 prosent av overgrepene i USA begås av familiemedlemmer, mens rundt 60 prosent begås av personer som kjenner barnet, men ikke er i familie med det. Bare 10 prosent av overgrepene utføres av helt fremmede. En snau fjerdedel av de rapporterte tilfellene av overgrep mot barn, begås av personer under 18 år.

Sofia Valiente mener at et rettssamfunn bør fungere slik at domfelte burde få mulighet til å gå videre i livet etter at de har sonet sine straffer.

- Dette er spesielt vanskelig for sexforbrytere. Og politikere begår politisk selvmord hvis de forsøker å hjelpe dem. Ingen vil ha på seg at de hjelper sexforbrytere, forklarer dokumentarfotografen.

Utsikten til et liv i frihet er blokkert, med andre ord. Har man først blitt dømt som sexforbryter, er det sexforbryter man er – resten av livet.

Det beste de kan håpe på, er at noen vil høre historiene deres og se på dem som noe annet enn monstre.

- Jeg tror det var det mest vellykkede med prosjektet mitt; å gjøre dem mer menneskelige, avslutter Sofia Valiente.