Slik vasker du skjorta så du slipper å stryke den

Se videoen over. Klikk her om du ikke kan se videovinduet.

Det finnes få kjedeligere ting enn å stryke skjorter. Men heldigvis finnes det en metode som mer eller mindre gjør at du kan ta skjorta på rett fra tørkesnora.

"Feilen" mange gjør er at skjortene går i samme vask som sokker, t-skjorter og boxershortser. Slik hovedprogram på vaskemaskinen forsøker å gjøre klærne så lite fuktige som mulig ved å kjøre sentrifugen på full guffe.

Fint for undertøy, men gjør skjortene skikkelig krøllete.

En del vaskemaskiner har et eget program for skjorter. Om din ikke har det, oppnås samme effekt ved å velge et kortprogram og justere ned antall omdreininger på sentrifugen til rundt 600 rpm.

Effekten er at skjorta i utgangspunktet ikke er like krøllete når den tas ut, samtidig som den er relativt våt. Slik kan du enklere rette ut bretter og krøller bare med hånda, samtidig som tørkeprosessen bidrar til å rette ut stoffet.