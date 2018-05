Slik lykkes du på Tinder

Tinder har vokst i popularitet siden den høsten 2013 vekket oppmerksomhet hos nordmenn. For brukerne er appen en rask måte å kunne bli bedre kjent med folk man ser ut til å like. For å komme i kontakt med en jente eller gutt, må hun eller han ha likt ditt bildet, og du har fått en "match".

Ifølge Tinders egne hjemmesider har de over 1,6 milliarder sveip per dag og er tilgjengelig i over 190 land.

Appen har fått mye omtale og kritikk i både norske ut utenlandsk media, og beskrives gjerne som en sex-app. Årsaken ligger i at appen gir brukerne muligheten til å dømme etter utseendet. Liker du det du ser, sveiper du til høyre. Er en ikke interessert, sveipes det til venstre. Om den samme personen liker deg tilbake, kan dere begynne å konversere.

- Velkommen til virkeligheten

Både psykologer og konkurrenter har kritisert Tinder for å være useriøs, altfor kynisk og at den spiller på sex.

Gründer Morten Gulliksen i datingtjenesten Sukker.no uttalte i et intervju med Kapital at Tinder er en useriøs app når det kommer til det å få seg en partner.

Psykologen Frode Thuen mener appen er altfor kynisk, og at den kan skade dem som ikke har vært like heldige med genene sine.

Datingeksperten Espen Korsvik bak datingselskapet Dating Adventure er uenig.

- Velkommen til virkeligheten, sier han.

Må ikke spille på sex



- Tinder er genialt på flere måter. Det er en enkel måte å komme i kontakt med jenter du selv liker, og du trenger ikke å gå igjennom den tungvinte prosessen som du må på Sukker. De er naturlige konkurrenter, men likevel veldig ulike. Sukker.no handler om å finne seg en partner, og sikter ikke like mye mot de lettere møtene som du kan oppleve på Tinder, sier Korsvik til Side3.

Han forstår at appen kan oppleves som en sex-app, men 31-åringen mener at sex er en helt normal affære og at Tinder i ikke egentlig har en direkte henvisning til det.

- Det at Tinder spiller mer på sex enn det Sukker gjør, er ens egen oppfatning, og noe du selv bestemmer deg for å gjøre. Det behøver ikke å være så negativt, men heller positivt. Det er rett på sak, fortsetter han.

Slik lykkes du på Tinder

Tinder har blitt meget populært i Norge de siste månedene. På verdensbasis har appen en daglig økning på fem prosent.

Og, det er fullt mulig å opprette en profil som ikke signaliserer at du bare er ute etter én ting. Samlivsekspert Zena Wozniak deler sine råd til en god tinderprofil med herremagasinet GQ. Målet er å fremstå som den gentlemannen du er, ikke den sexgale fyren en lett kan ende opp som.

I en uhøytidelig test fulgte Side3 rådene til Wozniak. Det resulterte i 27 strake "match". Her er høydepunktene:

LITE TILTREKKENDE: Når du legger ut bilder av deg selv på profilen din, bør du ha på deg klær på overkroppen. Hadde du lagt denne karen i ja-bunken?

Profilbildet

Noen av det viktigste med Tinder, er hvordan du presenterer deg selv gjennom profilbildene dine. Det er ingen hemmelighet at dagens datingapper er like kyniske som José Mourinhos forsvarstaktikker, men det er faktisk én måte du kan øke sjansene dine for å få en match.

En fersk studie utført av sosiolog og Bumble-rådgiver (en annen datingapp), Jess Carbino, viser at det å smile på profilbildene dine høyner sjansene dine for en match betraktelig. Det skriver Business Insider.

- Vi har blitt sosialisert til å tro at det sexy, mysende ansiktsuttrykket er mer attraktivt ettersom vi har sett det gang på gang i filmer og Calvin Klein-reklamer. Men de aller fleste av oss ser ikke ut som modellene i Calvin Klein-reklamekampanjer, forklarer Carbino.



Sosiologen sier at det å ikke smile på profilbildene sender ut feil signaler til en potensiell match.

- Du ønsker å fremstå som snill og åpen, noe et smil signaliserer, legger hun til.

Et følelsesløst uttrykk signaliserer det motsatte, forklarer Carbino. Med andre ord er et smil gull verdt for å få starte en samtale på Tinder. Sosiologen jobbet tidligere for Tinder og burde vite hva hun prater om.

Under følger en rekke andre, gode tips som vil øke dine sjanser på datingapper.



Gjør dette:

Ha minst tre bilder. Ett eller to bilder er ikke nok til å vise jenta hvordan du egentlig ser ut.

Velg bilder som er i riktig fokus. Det høres kanskje åpenbart ut, men mange velger å bruke filtrerte bilder på profilen sin. Et uskarpt bilde kommer ikke til noen nytte.

Smil på bildene. Du ser både vennligere ut, og sjansen for at jenter vil fortsette å se på bildene dine er større. Et følelsesløst ansiktsuttrykk sender signaler om at du er kald og vanskelig å ta kontakt med, viser studier.



Vis dine interesser i bildene (med mindre du er interessert i sykling. Ingen ser bra ut i trange sykkelshortser).

Har du en hund, bruk det til din fordel.

Ikke gjør dette:

Fremstå som en særing. Dropp å ha bilde av deg selv på en Halloween-fest. Ta normale bilder, og ikke bilder som inneholder klær som er helt av moten.

Ta bilder av deg selv i bar overkropp. Selv om du har en fin kropp, ta på deg klær.

Forsøk å vise deg selv som en macho mann.

Ha bilder av deg selv med mange andre. Om en jente ikke vet hvem av guttene som er deg, vil hun aldri sveipe positiv vei.



UTEN TEKST: Om du er usikker på hva du skal skrive på profilteksten din, er det bedre å ikke skrive noe i det hele tatt. Om du smiler, vil dette også bedre inntrykket.

Profiltekst i bio



Gjør dette:

Gjør det enkelt. Noen få ord fungerer fint. Oslo, student, familiekjær. Om du ikke finner på noe å skrive, er det bedre å ikke skrive noe. Hun kommer uansett til å fokusere på bildene dine.

Gi noen enkle detaljer om deg selv. Høyde kan være fint å skrive, i og med at de fleste jentene ikke dater lavere gutter. Skriv ned din Twitter og Instagram-konto, slik at hun kan se litt nærmere på deg uten å spørre deg om en venneforespørsel.

Ikke gjør dette:

Sitater. Uansett hvor mye enkelte sitater sagt av historiske mennesker betyr for deg, trenger ikke det å komme frem ved første øyekast.

Bruk klisjeer. "Hvordan vil du forklare barna våre hvor vi traff hverandre?"



Starte en samtale

Gjør dette:

Ta initiativet. På lik linje som det er mannens ansvar å måke snø eller skifte dekk, er det også ditt ansvar å lede an samtalen.

Si noe annet enn "hei". Det høres bare ut som om du er en nervøs elleveåring. Start med et spørsmål. "Hei, hvordan går det?" er et mye bedre alternativ.



LITE TILTREKKENDE: Tenk deg på hva du sier til jenta, og ikke gå rett på det sex-temaer.

Ikke gjør dette:

Bruk smilefjes. En nylig studie viser at bruk av smilefjes resulterer i en 66 prosent mindre sjanse for svar.

Vent for lenge med å spørre henne ut. Har samtalen en god flyt, er det ingenting i veien for å spørre om du kan treffe henne. Om du allerede vet hvor hun bor, hva hun studerer, hva hunden hennes heter og om foreldrene hennes er skilt er det kanskje en indikasjon på at hun er klar til å møte deg over en kaffe.

Bli for høy på deg selv. Naturligvis finnes det enkelte jenter som liker en mann uten filter, men likevel finnes det grenser. "Hva vil du ha til frokost i morgen?". Nei.

Kall henne sexy. Er det én ting jenter elsker å høre er det nettopp dette. Men fra en mann som hun nettopp har godkjent på Tinder er det noe annet. Du vil bli oppfattet som ekkel, om du drar flørtingen for langt.





Andre tips