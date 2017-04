Slik lager du pastasaus på ekte mafiavis

Har du noen gang lurt på hvordan pastasausen i "Goodfellas" smaker, hva som er hemmeligheten bak eplestrudelen i "Inglourious Basterds" eller om burgerne fra Big Kahuna-sjappa i "Pulp Fiction" er så saftige som Jules Winnfield hevder, men aldri funnet svaret? Let ikke lenger.

Youtube-kanalen "Binging with Babish" gir deg nemlig svaret på hvordan du kan trylle frem alle disse rettene - og mer til. Bak kanalen står hobbykokk, filmelsker og filmskaper Andrew Rea (29). Konseptet er like enkelt som det er genialt: Rea gjenskaper matretter som har hatt en sentral rolle i film eller TV-serier - så tett opp til originaloppskriften som det lar seg gjøre.

På et lite år har videoene hans hatt nærmere 30 millioner avspillinger, blitt omtalt på nettsider som Buzzfeed og Dailydot, og fått store mengder skryt på sosiale medier. Selv kommentarfeltet under videoene hans på Youtube må være noe av det hyggeligste å lese på internett.

Side3-redaksjonen er selv tåper for god mat og drikke, og "Binging with Babish" er blitt en favoritt. Vårt beste tips får våre å ikke se på noen av Reas videoer sulten.

Vi sendte en epost til New Yorkeren for å høre hvordan det er å bli en Youtube-hit over natten.

- "Melkebiff" er det verste jeg har spist



- Hei Andrew! Gratulerer med millioner visninger. Hvordan kom du først opp med ideen til en matkanal som dette?

- Det var faktisk en ren tilfeldighet. Jeg øvde meg en dag på å sette riktig lys ved filming og fotografering av mat i leiligheten min. Plutselig fikk jeg et innfall om at kjøkkenet mitt hadde passet bra for et matprogram. Jeg har alltid vært fascinert av den fiktive kalkunburgeren som Chris Trager (spilt av Rob Lowe) serverer i humorserien "Parks and Recreation". Så jeg bestemte meg for å prøve å lage den!

- I skrivende stund har du laget rundt 30 forskjellige videoer. Hva er favoritten så langt?

- Det må være den der jeg laget Timpano (italiensk matrett fra filmen "Big Night"). Kanskje mer på grunn av minnet om tiden jeg brukte fra å lage den enn selve retten. Det tok cirka 17 arbeidstimer å lage og filme den retten. Da det endelig kom til å se resultatet var jeg så sliten og utslitt, samt livredd for å ha ødelagt retten. Men den ble helt perfekt. Jeg inviterte flere venner til middag og vi hadde en stor fest. Det var gøy.

POPULÆR: Andrew Rea er en amerikansk hobbykokk som tar Youtube med storm. Hans kanal, "Binging with Babish", har i skrivende stund over 30 millioner visinger. I hver episode tar Rea for seg en rett fra en kjent film eller TV-serie.

- Hva er det så langt du ikke har laget som du gleder deg til å gi deg i kast med?

- Jeg gleder meg til å lage Le bæuf bourguignon fra filmen "Julie & Julia". Det er en av mine favorittretter.

- Det er ikke alle filmer som viser deg hele oppskriften. Hvordan finner du frem til den riktige kombinasjonen?

- Nei, det kan være en utfordring. Noen ganger må jeg ta meg noen kreative friheter med oppskriftene. Ta for eksempel eplestrudelen fra "Inglourious Basterds". I filmen er det ingen som forklarer hvordan den lages. Så da saumfarte jeg internett etter hvordan man laget eplestrudel i tidsperioden filmen filmer sted og laget en slags miks av alle de oppskriftene. Eneste forskjellen må ha vært at jeg ikke pisket kremen for hånd! Haha.

- Hvilken rett har vært den verste så langt (Side3 gjetter på "melkebiff" fra "It's Always Sunny in Philadelphia")?

- Haha. Du gjetter riktig - melkebiffen fra TV-serien "It's Always Sunny in Philadelphia"! Jeg klarte ikke å svelge én eneste bit. Det var en forferdelig smak og konsistens på maten. Det er noe av det verste jeg har spist noensinne. At det var jellybeans i retten og, hjalp akkurat ikke.

Første forsøk



Alle opptakene bli gjort i 29-åringens leilighet i bydelen Harlem i New York. Foruten mat og film, forteller Rea at han er en stor tilhenger av bourbon - noe fans av Youtube-kanalen sikkert har fått med seg. Det er ikke sjeldent Rea ber seeren "helle seg en stiv én" før de gir seg i kast med matlagingen.

Tipset er kanskje ikke så dumt, for tid kan det nemlig ta å spille inn en serie som dette. Rea forteller at den korteste episoden tar mellom 6-8 timer, da inkludert matlagningen, filmingen og etterproduksjon. Episoden som tok lengst tid, var den med Timpanoen. Foruten at retten i seg selv tar over et døgn å tilberede, ble det mange timer i etterproduksjonen.

Ekstra nervepirrende kan det også være, ettersom Rea ikke alltid tar en Ingrid Espelid Hovig og "jukser litt", men prøver å lage retten perfekt på første forsøk. Han innrømmer dog til Side3 at resultatet ikke blir som han håpet.

- Det er et par episoder som har havnet på "dynga", men jeg gir sjelden opp en rett. For eksempel tok det tre forsøk før jeg fikk til Philly cheesesteak sandwich, og fire forsøk på "verdens beste sandwich". Heldigvis har jeg hatt flaks, og de aller fleste rettene har blitt bra på første forsøk, sier 29-åringen.

- Ydmyk over responsen

Rea forteller til Side3 at han ikke har noe endemål med kanalen, men at han håper å kunne leve av "Binging with Babish" i fremtiden.

- Selvfølgelig er det en drøm å kunne leve av dette, men det er ikke mulig for øyeblikket. Jeg har ingen absolutt plan, bare et mål om å kunne gjøre hver episode bedre for publikum. Som en sann amerikaner satte jeg meg i gjeld for å kunne kjøpe inn ingrediensene til de første episodene. Populariteten til kanalen har gjort at jeg har gått i null på de nyeste episodene.

På meget kort tid har Rea blitt en av Youtubes mest populære kokker. Til Side3 sier Youtube-stjernen at han er overveldet over responsen.

- Jeg er utrolig ydmyk og glad over all responsen. Jeg tror hemmeligheten ligger i at videoene tilbyr noe for alle - enten det er for folk som elsker film, mat - eller begge deler. Det er håndverket som er i fokus med et popkulturelt bakteppe.

- Hvilken matrett har du fått mest respons på?

- Matretten pasta aglio e olio fra filmen "Chef". Videoen er ikke den mest sette, men uten tvil den mest populære matretten. Den er så enkel, men allikevel så utrolig god. Den gir folk med minimal kjøkkenerfaring selvtilliten til å prøve ut nye ting. Det synes jeg er veldig kult.

I kommentarfeltet under den nevnte videoen kommer det frem at flere at stor suksess med retten - både på kjøkkenet og utenfor. Én skriver nemlig at det ble en meget, eh, hyggelig avslutning på et stevnemøte etter han laget pasta aglio e olio.

Så det er bare å komme seg hjem på kjøkkenet.