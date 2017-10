Slik jobber FBI fra å redde barn fra sexslaveri

Hovedmålet med aksjonen er å redde barn, ikke bare ut av sexslaveriet, men over i en tilværelse hvor de kan fungere som frie, friske mennesker.

- Min rolle er å sørge for at jeg gir dem krisebehandling og evaluerer behovene deres, forteller Anne Darr, som er offer-spesialist i FBI.

Siden byrået startet sitt «Innocence Lost»-initiativ i 2003, er over 6500 barn reddet ut, opplyser FBI.

På hotellrommet i Baltimore møter FBI-agenten en kvinnelig prostituert som tok til gatene i midten av tenårene sine og som nå er 24 år gammel.

- Jeg begynte med dette fordi det ikke var noe penger noe annet sted. Jeg har opplevd mye. Jeg har blitt truet med skytevåpen og jeg har blitt voldtatt. Jeg har vært igjennom mye, forteller hun, ifølge CBS News.

Hun blir oppfordret til å fjerne annonsen sin og kjøpe en flybillett hjem.

En velkjent metode som hallikene bruker for å ha kontroll på unge jenter, er å få dem avhengige av narkotika.

- Det er et av verktøyene de bruker for å holde jentene under kontroll og i arbeid. For de trenger rusen. De trenger penger til å skaffe seg rusen, forteller William Johnson ved Philadelphias sheriffkontor.

Han jobber sammen med FBI i kampen mot menneskehandel og sexslaveri. Gjennom dette arbeidet møtte han Ali på gata i den utrivelige bydelen Kensington. Hun hadde utdannelse og kom fra et stabilt middelklassehjem i en forstad til Philadelphia.

Så eksperimenterte hun med heroin, ble avhengig og begynte å selge kroppen sin for å finansiere narkotikakjøpene.

Hun forteller sin historie i en video FBI har laget.

- Den dagen han arresterte meg, reddet han livet mitt fordi hvis han ikke hadde fått meg ut av dette da, tror jeg ikke at jeg ville kommet levende vekk fra gata.