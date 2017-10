Slik gjør du dressen interessant og spennende

Dressen er et plagg alle menn er godt kjent med. Du bruker den ved årlige feiringer som jul, store begivenheter som bryllup, og kanskje på jobb om det er plikt med dresskode.

En klassisk mørk dress, som er ren i stilen, er et sikkert valg - men en slik dress kan også fort bli kjedelig.

Jeg anbefaler deg å velge en dress som har grov struktur, spennende mønster og farger, eller detaljer som gjør at dressen skiller seg ut fra andre modeller.

Dressens detaljer vil på forskjellige måter påvirke stilinntrykket du vil gi. Med mønster, farger, kult design og snitt vil dressen din skille seg ut fra mengden. Foto: Ole Martin Halvorsen

I dag ser du oftere dresser som du kan kombinere med plagg som ikke er ansett som pyntede. Dressjakker i flanell kan kombineres med jeans eller chinos om du vil. Dagens dresser trenger nemlig ikke å være formelle.

Robin:

Et mønster man har sett mye av denne sesongen er ruter. Jeg synes derfor at en fin variant av dressen er den rutete fra Frislid. Dressens farge gjør den enkel å kombinere med andre plagg om du føler for å bruke buksen eller jakken hver for seg.

Dressjakken har utenpåsydde lommer som gjør den mer avslappet i stilen. Samtidig er brystlommen en vanlig innfelt lomme. Jakken gir derfor fortsatt et inntrykk av å være forholdsvis pyntet. På grunn av lommene kan du lett dresse den opp og ned.

Denne dressen er også halv canvas, og vil derfor sitte godt på kroppen. Den har en smal passform, og laget av hundre prosent ull.

Dressjakkens lommer gjør den enkel å dresse opp og ned. Et fint tørkle gjør seg fint oppi brystlommen dersom du vil pynte dressen. Foto: Ole Martin Halvorsen

Robins antrekk

Dress fra Frislid - Skjorte fra Eton - PC-veske fra R. M. Williams - Oxford sko fra Sanders

Den rutete dressen fra Frislid er trendy. Med den er du sikker på at du imponerer på stilfronten. Foto: Ole Martin Halvorsen



Daniel:

Flanell synes jeg er et stoff som passer fint til høsten og vinteren, og dressen fra Morris Herritage er derfor et godt valg. Dens brune farge er veldig stilriktig. På diverse moteshow for årets høst- og vinterkolleksjoner kunne man nemlig se at brune-, beige- og kamelfargede klær var en stor trend.

Klafflommene gir jakken et formelt preg, men du kan fint tone den ned om du ønsker det. Da kombinerer du dressjakken med noen kule jeans eller chinos.

Den er laget av hundre prosent ull, og er normal i størrelsen. Denne dressen er også vevet av anerkjente Vitale Barberis i Italia, så her snakker vi kvalitet.

Med et kompletterende skjerf i en lysebeige farge, og matchende chelsea boots, er antrekket i boks.

Dressens brune fargetone er trendy, og vil definitivt imponere. Foto: Ole Martin Halvorsen

Daniels antrekk

Dress fra Morris Herritage - Skjerf fra Nick Bronson - Skjorte fra Barba Napoli - Chelsea Boots fra R. M. Williams

Lyse fargetoner på skjerfet og bootsene, kombinert med mørke detaljer på slipset, skaper stilige kontraster. Foto: Ole Martin Halvorsen

William:

Den mosegrønne dressen fra Morris Herritage er en kul modell. Fargen er trendy, og vil gi antrekket ditt et spennende preg. Et helantrekk i en dyp grønnfarge kan være for ekstremt for noen, men på grunn av dens stoff kan du fint kombinere både jakken og buksen med andre plagg hver for seg.

Lag på lag synes jeg er kult, og jeg har derfor valgt å ha på meg en vest av merinoull under dressjakken. I tillegg til å se stiligere ut vil "layer on layer"-looken holde deg varm, og det er praktisk nå som vinteren snart er her.

Vitale Barberis står også bak vevingen av denne flanelldressen. Den er laget av hundre prosent ull, og er smal i passformen. I tillegg har dressjakken utenpåsydde lommer og innfelt brystlomme, som er nok en variant av "klassisk vs. avslappet"-stilen.

Den mosegrønne dressen fra Morris Herritage er trendy. Fargen gjør også dressen mer interessant.

Foto: Ole Martin Halvorsen

Williams antrekk

Dress fra Morris Herritage - Skjorte fra Lacrosse - Vest fra Oscar Jacobsen - Sko fra Magnanni

En marineblå vest og en matchende skjorte passer fint sammen med dressen. Bruk et slips i samme farge som dressen til dette antrekket. Foto: Ole Martin Halvorsen

