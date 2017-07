Slik får «Game of Thrones»-stjernene vite når de blir drept i serien

NB! Artikkelen inneholder spoilere for «Game of Thrones»-serien.

TV-serien «Game of Thrones» (GOT) er inne i sin syvende og nest siste sesong. Så langt har kun to episoder blitt sluppet og spenningen i årets sesong er til å ta og føle på.

NB! Du har blitt advart. Under følger spoilere fra tidligere og nåværende sesong av «Game of Thrones».

Foruten sex, vold og maktspill på høyt nivå er fantasy-serien, basert på George R. R. Martins bøker, kanskje mest kjent for å ha null skrupler når det kommer til å ta livet av hva man kan oppfatte som nøkkelpersoner. I sesong én mistet en av seriens aller mest kjente skuespillernavn, Sean Bean (spilte Ned Stark), hodet etter bøddelen svingte sverdet. Seriens kanskje mest forhatte og ondeste karakter, kong Joffrey (Jack Gleeson), ble forgiftet allerede i episode to i sesong fire, og hvilken GOT-fan klarer å glemme "The Red Wedding", der seriens klareste helt på det tidspunktet, Robb Stark (Richard Madden), hans mor Catelyn Stark (Michelle Fairley)og Robbs kone Talisa (Oona Chaplin) ble brutalt slaktet under en bryllupsfest.

Jeg mener, hva f***?

Forfatter George R. R. Martin bare:

Nei, det er et meget uforutsigbart liv å spille en karakter i «Game of Thrones»-universet. Senest i episode to av sesong syv måtte fansen på ny ta farvel med noen profilerte karakterer. To av søstrene i den dødelige trioen «Sand Snakes» fra Dorne ble drept da Greyjoys-flåte ble angrepet av Euron Greyjoy.

UTE AV SPILLET: To av de tre Sand Snakes-søstrene ble drept i episode to av sesong syv. Fra venstre: Obara Sand (spilte av Keisha Castle-Hughes), Tyene Sand (Rosabell Laurenti Sellers) og nevnte Nymeria Sand (Jennifer Henwick).

Trioen ble aldri noen fan-favoritt og var (kanskje) på lånt tid, men det viser uansett noe av serieskapernes uforutsigbarhet.

DØDSBUDSKAPET: Skuespiller Jessica Henwick har i et intervju avslørt hvordan skuespillerne får beskjed om karakteren deres blir drept eller i ikke i Game of Thrones-universet. Her i rollen som Nymeria Sand.

Nå avslører skuespiller Jessica Henwick, som spilte Nymeria Sand, hvordan skuespillerne i serien vet at deres karakter står på serieskaperne David Benioff og D. B. Weiss' dødsliste.

- Dersom du får beskjed om at de begge er på telefonen, vet du hva det betyr. For dersom kun én av dem ringer, så er det mest sannsynlig for å prate om handlingen. Ringer derimot begge deg, da vet du hva som kommer til å skje, forteller Henwick i et intervju med Entertainment Weekly.

Med andre ord, dersom to har to sjefer og begge ringer deg i sommer, ikke ta telefonen.