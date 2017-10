Slik bruker du dagens frakker

Om høsten går Oslos gater fra å myldre av mennesker ikledd plagg som følger sommeren med, til å fylles opp med varme jakker av alle typer. Bruk av varme plagg skal ikke gå på bekostning av stil. For noen er høsten nemlig den tiden hvor man virkelig kan kle seg ordentlig.

Det er ingen hemmelighet at vi kler oss litt mindre formelt i dag enn før. Moderne gatestil har satt sitt preg på det klassiske. Resultatet er at vi bruker litt røffere varianter av formelle klesplagg. Frakken er intet unntak.

Dagens frakker har blitt inspirert av moderne gatestil. Foto: Ole Martin Halvorsen

Det formelle har blitt tonet ned, og frakken er ikke et unntak. Foto: Ole Martin Halvorsen

William Follestad William Follestad (41) har nærmest fått kunnskap og interesse for mote inn med morsmelken. Han er fjerde generasjon Follestad som driver kleskjeden med samme navn. William startet sin karriere i familiebedriften i 2000 som butikksjef for nye Follestad på Strømmen Storsenter. Det var startskuddet for mer trendy Follestad-butikker med større fokus på en yngre kundegruppe. I dag finnes det ti Follestad-butikker på Østlandet og én på Vestlandet. I en artikkelserie med tolv temaer skal William denne høsten gi eksperttips til Side3-leserne om hvilke plagg de bør ha i garderoben, hvordan man kombinerer klær og hva som er de ultimate julegavene til en motebevisst mann.

Jeg mener selv at det er veldig få plagg som gir deg den samme fine holdningen som frakken gjør. Med dens lange fasong får du den høyden du ser etter, og samtidig holder du deg varm. Det er kanskje derfor nordmenn elsker tiden hvor man endelig kan bruke det elegante plagget igjen.

I dag skal eleganse mikses med det tøffe. Jeg synes at frakken skal være røffere og mer casual enn hva den har vært tidligere sesonger. Istedenfor å bruke sorte og glatte frakker, skal du tenke mer "edgy."

Frakker med tøffe detaljer som utenpåsydde lommer, er veldig trendy og gir deg et litt mer sporty uttrykk.

Tøffe detaljer og mønstre gjør frakken røffere og mer sporty. Foto: Ole Martin Halvorsen



Foto: Ole Martin Halvorsen

Røffere og mer avslappede frakker er definitivt den store trenden, men det er ikke nytt av året. Italia var først på dette, og for halvannet år siden kunne man se diverse store navn og motehus vise frem den tøffe stilen på ulike messer. Nå har stilen kommet til Norge.

Daniels antrekk.

Frakk fra Morris Herritage - Skjorte fra Eton - Chelsea Boots fra R. M. Williams - Bukse fra Frislid - Skjerf fra Nick Bronson - Slips fra Amanda Christensen

Marineblått

En marineblå frakk synes jeg passer til de fleste anledninger. Denne frakken fra Morris Herritage er laget av kokt ull, men er likevel lett. Selv om frakken er lett, varmer den godt. Dens lommer gjør den røff i stilen, og kanskje det er akkurat det du trenger for å få en kulere look.

Den marineblå frakken fra Morris Herritage er anvendelig. Den går sammen med både pyntede og avslappede antrekk. Her er frakken kombinert med det formelle. Foto: Ole Martin Halvorsen

Chelsea boots som matcher frakkens farge er et veldig godt valg. Foto: Ole Martin Halvorsen

Stretchy materiale

LBM er en underlinje av Lubiam, og er et tøffere og mer barskt merke. Den kokte ullen gjør frakken mer anvendelig og sporty. Lag på lag synes jeg er veldig kult, så en genserjakke laget av dun i fronten gjør seg godt under frakken. Frakken er uforet og stretchy, noe som er med på å bygge et maskulint image. Brune fargetoner er trendy i høst, så med en frakk som denne er det ingen som kan si noe på din stil.

Lag på lag er tøft, og er også en trend som holder deg varm. Du finner LBMs stilige modeller på Follestads butikker. Foto: Ole Martin Halvorsen

Tilbehør som hansker er godt å ha nå som kulden er her. Sjekk ut utvalget på Follestads butikker. Foto: Ole Martin Halvorsen

Williams antrekk.

Frakk fra LBM - Genserjakke fra Moncler* - Turtle neck fra Morris - Sneakers fra Philippe Model - Jeans fra Jacob Cohen

Mønster

Det italienske merket Lardini har blomsten på jakkeslaget som varemerke. Frakken er stretchy på grunn av dens jersey-veving. Lin gjør den lett, men ull er det som gjør frakken aktuell nå som det nærmer seg vinter. Frakkens mønster mener jeg gjør antrekket ekstra spennende.

Jersey-vevingen gir frakken fra Lardini et tøft uttrykk. Dens mønster vil sørge for at du imponerer på motefronten. Foto: Ole Martin Halvorsen

Denne frakken kombineres fint med en tykk turtle neck. Foto: Ole Martin Halvorsen

De moderne frakkene er anvendelige. Å bruke dem med jeans og turtle neck inni er stilig. Frakken kan også kombineres med en hettegenser hvor hetten henger utenpå frakken. Dette vil gi den et sporty preg, noe som er i fokus i år. Sesongens frakker kan også brukes over dress og blazer om du vil være formell - men selvfølgelig, for konsulenten eller bankmannen er nok den klassiske og pene varianten av frakken det beste valget.

Robins antrekk.

Frakk fra Lardini - Turtle Neck fra La Fileria - Chelsea Boots fra R. M. Williams - Bukse fra Jacob Cohen



Follestads butikk i Kongens Gate åpnet tidligere i høst, og er kleskjedens nye flaggskipbutikk.

Follestads butikk i Kongens Gate åpnet tidligere i høst, og er kleskjedens nye flaggskipbutikk. Her vil du finne alle produktene som er vist i artikkelen.

