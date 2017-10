Skistjernen Lisa Zimmermann kaster klærne på Instagram

Fristilkjøreren Lisa Zimmermann er en av Tysklands beste skikjørere.

Hun representerte Tyskland under OL i 2014 uten å havne på pallen, men under VM i freestyle og snøbrett 2015 i Kreischberg gikk hun helt til topps i slopestyle.

Høsten 2017 får skistjernen også oppmerksomhet langt utenfor skibakkene.

I et bilde på sin instagramprofil driver Zimmermann balansetrening på line over et basseng splitter naken.

Et innlegg delt av Lisa Zimmermann (@zimmermannlisa) mandag 25. Sep.. 2017 PDT

Den tyske skistjernen høster dermed overskrifter og positiv omtale fra sine rundt 50.000 følgere på bildetjenesten. I skrivende stund har bildet nærmere 10.000 likes - mellom tre og fem ganger over normalen.

Amerikanske Lindsey Vonn er et kjent ansikt for skisporten blant kvinner, men det later til at Zimmermann nå tar opp kampen.

21-åringen er spådd å bli en av verdens beste fristilkjørere i verden.

Zimmermann er ikke den eneste tyske skikjøreren som har lar skidressen falle. I februar 2017 stilte alpinstjernen Christina Geiger (27) opp for tyske Playboy.

Zimmermann deler bilder fra både jobb og fritid på Instagram. Her er noen av bildene hun har delt med sine følgere:

