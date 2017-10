Sjekk monsteret. Fikk to meter lang havål på 25 kilo

Når folk flest benker seg i sofaen med ostepop og Stjernekamp, er Artur Klavins gjerne ute og fisker. Langs svabergene på Sotra og i Øygarden rigger han opp kraftige surfstenger, og sender store makrellagn ut i havet. Etter mørkets frembrudd drar nemlig den råsterke og potensielt digre havålen ut på jakt mellom stein, sand og tare, og har en planer om å stifte bekjentskap med denne, kan en ikke sove bort høstnettene.

I fire år har Klavins, som opprinnelig er fra Latvia men har bodd på Askøy de siste åtte årene, fisket målrettet etter havål. Sitt første eksemplar av arten fikk han riktig nok i 2012, men dette var en tilfeldig bifangst. Han fikk likevel kjenne litt på kreftene til den nattaktive sjøormen, og skjønte at dette var en fisk han ville bruke mer tid på.

Via forumet til Fiskersiden fikk han mye hjelp til å komme skikkelig i gang, og da han høsten etter landet en fisk på 13,5 kilo på en plass han hadde funnet selv, var det meste gjort. Siden den gang har han jaktet på 20-kilosfisken mange ganger hver eneste høst. Han har kommet nær den magiske grensen, men det var først lørdag kveld at drømmen ble virkelighet. Da smalt det til gjengjeld hardere enn han hadde sett for seg i sine villeste fantasier.

– Jeg fisket med to Century-surfstenger utstyrt med Big Baitrunner-sneller. Dette er veldig kraftig utstyr som tåler det meste. I tillegg hadde jeg ute en lettere IMAX-surfstang utstyrt med en Medium Baitrunner. Runnet kom på den letteste stangen, og da jeg satte tilslaget skjønte jeg straks at dette var en veldig stor fisk, sier Artur Klavins til Hooked.

Fighten med fisken ble tung. Havålen, som ikke må forveksles med den totalfredede europeiske ålen, er kjent for sine enorme krefter, men denne fisken var egentlig nokså rolig. Blytung var den likevel, og flere ganger gjorde den også noen korte utras. Med det relativt lette utstyret ble fiskeren tvunget til å ta det rolig.

– Jeg hadde et håp at dette kunne være en fisk på over 20 kilo, og da jeg så den komme sigende mot meg, skjønte jeg straks at denne var på riktig side. Det var en herlig følelse da den endelig lå i håven, sier han til Hooked.

De siste årene har Klavins fått rundt 40 havål på stang i havområdene utenfor Bergen, og før helgens fisketur i Øygarden hadde han en personlig rekord på 19,8 kilo. I tillegg til denne kan han vise til fisker på 19,2, 18,8, 18,2 og 17,8, samt en god del over 15. Fisken han landet i høstmørket lørdag var av et nokså annet kaliber.

– Målebåndet viste to meter blank, og vekten stoppet på 25,65 kilo. Da ble jeg litt paff. Jeg følte meg nokså sikker på at jeg kom til å bikke 20 kilo en eller annen gang, men at jeg skulle komme over 25 kilo hadde jeg ikke trodd. Det er helt drøyt, men en fantastisk følelse, sier Klavins til Hooked.

Norgesrekorden på havål er 32,85 kilo, tatt av Thomas Breivik i Storfjorden i Møre og Romsdal 15. november 2010. Den gamle norgesrekorden til Arild Haga på litt over 30 kilo stammer på sin side fra Rogaland. Havål på over 20 kilo på stang fra Hordaland finnes det ikke mange dokumenterte tilfelller av, og Klavins sin fisk er trolig den største Hordalandsålen som noen gang har blitt landet på sportslig redskap.

– Å få en slik fisk føles utrolig, og spesielt siden den tok i Bergensområdet. Så stor havål er egentlig ganske urealistisk her, selv om de helt klart finnes. 20+ har vært et mål for meg lenge, og at den også bikket 25 er rein bonus, sier han til Hooked.

Havålfiske fra land er ikke noe en begir eg ut på med vanlige kastestenger og sluk. Surfstengene er gjerne fire-fem meter lange, med rygg til å kaste 250 gram bly og agn 70-80 meter. Snellene er digre og rommer mye og kraftig snøre, og agnet er gjerne en hel makrell eller en såkalt flapper, som i klartekst er en hel agnfisk med sporden og ryggbeinet skåret vekk for å spre mer lukt på bunnen.

Havålen er for øvrig en nokså stedbundet fisk, så dersom du finner en plass som leverer arten, vil den antagelig fortsette å gjøre dette. I alle fall om du setter fiskene pent tilbake igjen etter fangst. For Klavins er dette en selvfølge.

– All havål behandles skånsomt, og settes tilbake igjen fortest mulig. Havålen er hardfør, og tåler godt fang og slipp, men overfiske og kakking av fangsten kan raskt ødelegge en god plass, sier han til Hooked.

For Klavins er fiskingen, og da spesielt artsfiske, verdens fineste hobby. Denne deler han med sønnen Martin, som barnehagealder til tross noterte seg for sin art nummer 50 i mars i år, og som et halvt år senere står bokført med hele 78 forskjellige arter på stang i Norge. Martin har også vært med på havålfiske mange ganger, men akkurat denne lørdagen ble han igjen hjemme.

– Han ville veldig gjerne være med denne gangen også, men på grunn av mye regn og vind ville jeg ikke slå opp telt ute i havet slik jeg ofte gjør. Derfor måtte han være hjemme. Det angrer jeg litt på nå, da det nok hadde vært en stor opplevelse for han å være med å kjøre en så diger fisk, men slik er det bare. Vi tar det en annen gang, sier Klavins til Hooked.

I stedet var det en annen ivrig ungdom, Julian Haugland, som var med på tur denne helgen. Haugland er Klavins´ nabo, og deler den store interessen for artsfiske. I sommer og høst har de to fått mye bra fisk, men lørdagens kjempehavål er høydepunktet. Hvordan Klavins skal toppe denne fangsten har han ingen idé om.

– Jeg har et årshjul i fisket mitt, der det går i havål tidlig på høsten, kikkmeite og havmus på seinhøst, røye i januar, flatfisk om våren og lysing om sommeren. Det er likevel mye annet som frister og står på ønskelisten. Lokal spisskate, skolest, stor piggskate og forskjellige arter jeg mangler er alltid ønskelig. Neste satsing blir nok spisskate når været blir bra nok, sier han til Hooked.

Denne artikkelen ble først publisert på Hooked. Les mer her.