Sjekk hva Espen dro opp på sin første, skikkelige havfisketur

(hooked.no): Espen Bjørndal (39) var helt grønn på tungt havfiske da han fikk tilbud om å være med kompis og daglig leder hos Campelen på Bryggen, Lars-Ivar Dale, på jakt etter storlange tirsdag denne uken.

– Jeg har jo hørt om og sett bilder av Lars-Ivar sine mange store langer, så dette gledet jeg meg veldig til. Jeg hadde et håp om å kunne få kjenne på en fisk som nærmest seg titallet, og det fikk jeg også. Til gangs, sier han til Hooked.

– Jeg har stort sett fisket fra land, men jeg har alltid drømt om å få en egen båt for å kunne komme meg utpå og kjenne på de virkelig store. Selv om jeg har vært ute på sjøen noen ganger tidligere, så ble tirsdagens tur den aller første på skikkelig havfiske. Jeg tror ikke det blir den siste, sier han til Hooked.

Trodde han satt fast i bunn



– Da det først nappet var jeg veldig usikker på størrelsen. Vi fisket jo med ganske tungt utstyr, noe som er veldig uvant for meg. En stund var jeg faktisk usikker på om det var fisk eller bunn, men etter å ha pumpet litt på, og fått opp litt snøre, skjønte jeg at det faktisk dreide seg om fisk. Jeg fikk også tidlig bekreftelser fra de andre i båten om at dette måtte være et skikkelig dyr, men jeg tror ikke de heller hadde forventet seg at den var så stor som den faktisk var, sier han til Hooked.

Det tok tid å få opp den råsterke fisken. Bjørndal har ikke helt oversikten på hvor lenge han måtte jobbe, men anslår at det gikk rundt en halvtime før fisken var sikret.

– Jeg hadde 160 meter med snøre ute, og flere ganger jobbet jeg fisken opp 15-20 meter, før den snudde og gikk ned igjen. Jeg merket tidlig at det ville bli en god arbeidsøkt å få den opp, men det var verdt det, sier han til Hooked.

26,5 kilo



Da fisken omsider brøt overflaten, ble det klart at det dreide seg om en virkelig kjempe. Dale, som altså har sett sin andel store langer tidligere, var helt sikker på at 30-kilosgrensen skulle ryke. Det gjorde den ikke. Seks-syv timer etter fangst ble langen veid i land til 26,5 kilo. Det er ikke de magiske 30, men likevel en enorm fisk. Spesielt for en førstereis.

– Jeg slo den gamle persen min med 18 kilo, og jeg tror nok denne her kommer til å bli stående lenge for min del. Jeg har hatt noen fantastiske fiskeopplevelser tidligere, men denne turen er uten tvil den meste ekstreme av de alle. Helt fantastisk, sier han til Hooked.

Bjørndal legger ikke skjul på at kompis Dale skal ha mye av æren for storfangsten. Det var nemlig han som inviterte på tur, kjørte båt og la denne på akkurat riktig plass.

– Jeg har heller ikke utstyr til denne type fiske selv, så Lars-Ivar stilte med alt som nødvendig. Det er også litt betryggende, for da vet jeg at alt er i orden. På toppen av det hele tok han på seg fileteringsjobben, så nå er frysen min forsynt med fantastiske fileter som skal nytes i forskjellige varianter fremover, sier en strålende fornøyd storfisker til Hooked.

Storfisken tok for øvrig på en av de populære Hattifnatt-riggene som produseres på Campelen på Bryggen, egnet med hel agnfisk.

