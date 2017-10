Sigmund fikk sjeldent blinkskudd i elgjakta

Sigmund Lindtveit var lørdag på elgjakt nord for innsjøen Vegår i Vegårshei da han fikk se et nokså sjeldent syn, en elgfamilie med elgokse, elgku og elgkalv tidlig om morgen.

En hel time fikk Lindtveit tilbringe i nærheten av familien, noe som ga han masse tid til å dokumentere opplevelsen.

- Det var veldig spesielt og et stort høydepunkt å være der. Det er ikke så uvanlig å se en elgfamilie, men da helst jagende fra en plass til en annen. Her hadde jeg veldig god tid og satt 50 meter fra dem en times tid, sier Lindtveit.

La ut på Facebook

Han sier han holdt håndkikkerten foran telefonen og tok bildene, som han deretter la ut på Facebook.

Lindtveidt har allerede rukket å få mange reaksjoner på bildet.

- Dette er et øyeblikksbilde som nok mange vet at finnes i naturen, men det er spesielt at det fanges på den måten. Det er spesielt at blant annet kalven og den store oksen står så tett sammen, sier Lindtveit.

Fikk gå uskadet

Han sier at hele familien fikk gå uskadet videre, men ikke av bare sentimentale grunner.

- Oksen var for stor for kvoten. Jeg kunne skutt kalven, men valgte å la være. Jeg hadde skutt en kalv helga før og ønsket noe som var litt større, sier Lindtveit.

Han understreker at han ikke er en «veldig bløthjerta fyr».

- Jeg har ikke begynt å angre på at jeg er jeger. Jeg har tilsammen skudd 40 elger i min tid. Men det var ikke settingen for å ta kalven der, sier Lindtveit.