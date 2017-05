Twin Peaks gjør comeback. Slik ser stjernene ut i dag

"Twin Peaks" fikk kultstatus, og de unge skuespillerne ble superstjerner og sexsymboler over natten. Det er 27 år siden serien ble vist på TV første gang - slik ser de ut i dag.

David Lynch og Mark Frost skapte noe av det mest fengende/uhyggelige som har gått på TV for denne generasjonen. "Twin Peaks" hadde premiere i 1990, også i Norge, og gikk i to sesonger.

Er du født på 70-tallet eller begynnelsen av 80-tallet, har du mest sannsynlig et gledelig/traumatisk forhold til TV-serien "Twin Peaks".

SUPERSTJERNER: De unge skuespillerne i "Twin Peaks" ble superstjerner over natten. Alle gutta ville se ut som Bobby Briggs og James Hurley. Her ser vi Lara Flynn Boyle, Sherilyn Fenn og Mädchen Amick på forsiden av Rolling Stone.

Det bestialske drapet på 18 år gamle skjønnhetsdronning Laura Palmer og mishandlingen av bestevenninnen Ronette sørger for at FBI-agent Dale Cooper ankommer den søvnige byen Twin Peaks - og dermed vikles seerne inn i et uhyggelig univers av hvor det okkulte går hånd i hånd med innbyggernes mørke hemmeligheter.

Nå, 26 år etter sesong to, er det klart for sesong tre! Den har premiere på HBO Nordic 22. mai.

Mange av de opprinnelige rolleinnehaverne skal være med, deriblant Kyle MacLachlan, Mädchen Amick, Dana Ashbrook, Sherilyn Fenn, Sheryl Lee, Peggy Lipton, James Marshall, Everett McGill og Wendy Robie.

