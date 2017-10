Ti skumle serier du kan streame nå

31. oktober betyr Halloween som igjen betyr uante mengder med godteri, kostymer og, selvfølgelig, skumle ting å se på TV-boksen.

Nå er det av en eller annen grunn ikke akseptabelt for voksne menn å luske alene rundt i nabolaget og tigge etter godteri, så sistnevnte alternativ er det vi anbefaler våre lesere å ta seg til på 31. oktober.

Men hva skal du titte på når du først har satt deg ned i sofaen med godteposen?

Side3 og Serieguidens egen podcast, "Serieguiden", har gjort jobben for deg og funnet frem til ti TV-serier som passer perfekt for Halloween-kvelden.

10. Buffy The Vampire Slayer



Kultserien over alle kultserier, og programmet som gjorde Sarah Michelle Geller til superstjerne på 1990-tallet. Geller spiller vampyrjegeren Buffy Summers som må balansere nattjobben med livets mange utfordringer som tenåringsjente.

9. The Strain



Den spanske regissøren Guilermo Del Toro vet å skremme vettet av sine seere, og gjør en god jobb med TV-serien "The Strain". Et passasjerfly skaper panikk da det lander i New York City. Ikke lenge etter begynner noen av storbyens innbyggere å hige etter blod.

Serien er basert på Del Toros egen bokserie med samme navn.

8. Penny Dreadful

En gruppe mennesker må sammen bekjempe overnaturlige krefter i Storbritannia på 1900-tallet. En rekke kjente horrorkarakterer fra litteraturens verden dukker opp, blant annet Abraham Van Helsing og doktor Viktor Frankenstein.

Hovedrollene spilles av Eva Green, Timothy Dalton og Josh Hartnett.

7. The Mist

Forfatter Stephen Kings katalog har hatt et travelt år. Mens "The Dark Tower" floppet på kino, ble den nye versjonen av "IT" en kassasuksess verden over. Netflix lanserte også en filmversjon av "Geralds Game" til gode kritikker. Nå har strømmetjenesten også en serieversjon av boken "The Mist" tilgjengelig.

En mystisk tåke legger seg over den lille byen Bridgeville i Maine. Det tar ikke lang tid før innbyggerne forstår at tåken ikke er der for å ødelegge solfylte dager.

6. Being Human

"En vampyr, en varulv og et spøkelse bor sammen..." det høres kanskje ut som oppbyggingen av en dårlig vits, men det er heller premisset for TV-serien "Being Human". Sammen må de tre lære seg å bo sammen, samt ikke falle tilbake på gamle synder.

Originalt en engelsk serie, men det er også blitt laget en amerikansk versjon.

5. Bates Motel

De aller fleste filmfans kjenner til Alfred Hitchocks "Psycho". Filmen med den famøse dusjscenen har i ettertid blitt hyllet som et av de viktigste bidragene til filmhistorien, og da spesielt skrekk-sjangeren.

I TV-serien "Bates Motel" får vi se forløpet til hendelsene som finner sted i "Psycho".

4. The Walking Dead

Zombie-serien tok verden med storm da den ble lansert for syv år siden. Nylig hadde sesong åtte av "The Walking Dead" premiere og serien holder fortsatt koken.

3. The Returned

Basert på en fransk film med samme navn, fikk The Returned (Les Revenants) serien mye oppmerksomhet da den kom i 2012. Livene til innbyggerne i en liten fransk by blir snudd på hodet da en gruppe mennesker antatt døde, en dag plutselig returnerer i live.

Hvor har de vært, hvor kommer de fra og hva vil de er bare noen spørsmål innbyggerne må finne ut av.

2. American Horror Story

5. september var det premiere på den syvende sesongen av horror-serien "American Horror Story". Hver sesong følger en ny historie.

Hvilken som er den beste, er det mange delte meninger om.

Men at du blir skremt, det er det ingen tvil om.

1. Stranger Things



Førsteplassen okkuperes av en egenserie fra Netflix. "Stranger Things" ble en kjempesuksess da den ble lansert i 2016. Blandingen av 1980-talls nostalgi, skrekk, vennskap og kjærlighet bergtok en hel verden.

Andre sesong ble sluppet i forbindelse med Halloween og har fått god omtale av kritikerne.

Hør Serieguidens podcast her. Du finner den også i iTunes eller der du laster ned podcast.