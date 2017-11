The Grand Tour er tilbake

Tiden som kongene i «Top Gear» er over, men trioen Jeremy Clarkson, James May og Richard Hammond var ikke vonde å be da nettkanalen Amazon Prime tilbød gjengen å konkurrere med BBC om verdens beste bilprogram.

Resultatet ble «The Grand Tour», og ga Amazon rekordhøye seertall i 2016.

Nå er trioen klar med en ny sesong, og det synes klart at budsjettene ikke har blitt noe mindre ...

Den første traileren fra sesongen flasher den ene superbilen etter den andre og selvsagt vanvittige konkurranser. Teamet skal ha filmet på flere steder enn før, blant annet i Kroatia, Mosambik, Dubai, Spania, Sveits, Colorado og New York.

Premieren er lagt til 8. desember 2017, med én ny episode i uka. Se traileren i toppen av artikkelen.