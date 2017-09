Slik skal Game of Thrones unngå spoilers og lekkasjer

NEW YORK (Side3.no): Game of Thrones er nettopp ferdig med sesong sju, og sesongfinalen er deres mest sette episode noensinne.

Nå gjenstår bare sesong åtte, som blir den siste av HBOs meget suksessrike TV-show.

Produsentene frykter at avslutningen skal lekke ut og har derfor lagt en plan for å forhindre dette. Det skal spilles inn flere avslutninger, fortalte HBOs programsjef Casey Bloys i samtale med collegestudenter i Bethlehem i Pennsylvania, ifølge Morning Call.

- Du er nødt til å gjøre det med en så lang serie, fordi hver gang du filmer noe, vet folk det. Så de skal spille inn flere versjoner, slik at ingen får noe endelig svar før slutten, sa Bloys.

Det betyr at selv ikke skuespillerne i «Game of Thrones» vil vite hvordan serien slutter.

Ifølge Morning Call spilte også andre seriesuksesser som «Breaking Bad» og «The Sopranos» inn flere alternative scener for å hemmeligholde avslutningen.

- Avslutninger er vanskelig. Hvis dere tenker over det, hadde «Six Feet Under» en ganske god finale. Men hvis dere tenker over «Seinfeld», tenker over «The Sopranos», tenker over «Breaking Bad», har alle en formening om hvordan en serie bør ende, sier Bloys.

Produksjonen av de seks episodene som skal utgjøre siste sesong av «Game of Thrones» vil starte i oktober og kan ifølge The Hollywood Reporter pågå helt til august 2018. HBO har ikke annonsert datoer for når siste sesong skal sendes, men fansen kan bli nødt til å vente helt til 2019.