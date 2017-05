Sjekk hvilke TV-serier som forlenges og hvilke som legges ned

KARRIERESLUTT: Den sensasjonelle karrieren til "Ginny Baker", spilt av Kylie Bunbury, er over. Fox har bestemt seg for å legge ned TV-serien "Pitch".

NEW YORK (Side3.no): Etter en lang og slitsom arbeidsdag, er det lite som slår det å slenge seg ned på sofaen og sette på favorittserien på TV mens du nyter noe kaldt eller varmt å drikke og venter på at pizzabudet skal ringe på døra.

Den opplevelsen er imidlertid ikke fullt så digg hvis du ikke lenger har en favorittserie.

I Side3 heier vi på både likestilling og sport, så vi kommer til å savne Kylie Bunbury i rollen som «Ginny Baker», den første kvinnelige spilleren i Major League Baseball, i Fox-serien «Pitch». Den fikk bare én sesong, dessverre.

Dermed føyer den seg inn i rekken med «Freaks and Geeks», «The Black Donnellys» og «Studio 60 on the Sunset Strip» som gode én-sesongs-serier.

«Timeless» blir også lagt ned etter én sesong, til tross for at tidsreise-entusiaster stemte den fram som nummer én i USA Todays «Redd en TV-serie»-kampanje.

Heldigvis – men også selvfølgelig – får «This Is Us» leve videre. Dette har vært den kanskje største suksessen av de nye seriene. Vi gleder oss også over at Side3-vennen Matt LeBlanc får fortsette i rollen som «Adam Burns» i serien «Man With a Plan».

Ellers kan det interessere våre eldre seere at CW har vedtatt å lage en ny versjon av 1980-tallssuksessen «Dynastiet», med folk som Grant Show («Melrose Place») og Elizabeth Gillies (Sex&Drugs&Rock&Roll») på rollelisten.

Det kan for øvrig være verdt tiden du investerer å ta en titt på serien «American Gods» hvis den blir tilgjengelig i Norge. Vi har ikke sett den selv – den har nettopp startet på TV-kanalen Starz her i USA, men den topper IMDB-rankingen foran kritikerroste «13 Reasons Why» og «The Handmaid’s Tale», mens «Game of Thrones» er på fjerdeplass.

Her er oversikten over TV-kanalenes beslutninger (fra USA Today):

Fornyes hos ABC:

«American Housewife»,

«Black-ish»,

«Designated Survivor»,

«The Goldbergs»,

«Grey’s Anatomy»,

«How to Get Away With Murder»,

«Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.»,

«The Middle»,

«Modern Family» (fornyet for to sesonger til),

«Once Upon A Time»,

«Scandal»,

«Speechless»

Fornyes hos CBS:

«The Big Bang Theory» (fornyet for to sesonger til),

«Blue Bloods»,

«Bull»,

«Criminal Minds»,

«Hawaii Five-0»,

«Kevin Can Wait»,

«Life in Pieces»,

«MacGyver»,

«Madam Secretary»,

«Man With a Plan»,

«Mom»,

«NCIS»,

«NCIS: Los Angeles»,

«NCIS: New Orleans»,

«Scorpion»,

«Superior Donuts»

Fornyes hos Fox:

«Bob’s Burgers»

«Brooklyn Nine-Nine»

«Empire»

«Family Guy»

«Gotham»

«The Last Man on Earth»

«Lethal Weapon»

«Lucifer»

«The Mick»

«New Girl»

«The Simpsons»

«Star»

Fornyes hos NBC:

«The Blacklist»

«Blindspot»

«Chicago Fire»

«Chicago Med»

«Chicago PD»

«The Good Place»

«Law & Order»

«SVU»

«Shades of Blue»

«Superstore»

«This Is Us»

«Taken»

Fornyes hos CW:

«Arrow»

«Crazy Ex-Girlfriend»

«DC’s Legends of Tomorrow»

«The Flash»

«Jane the Virgin»

«The 100»

«Riverdale»

«Supergirl»

«Supernatural»

«iZombie»,

«The Originals»

Fortsatt håp om forlengelse:

«American Crime», «The Catch», «Fresh Off the Boat», «Imaginary Mary», «Quantico» (alle fra ABC), «Code Black», «Criminal Minds», «Beyond Borders», «Elementary», «The Great Indoors», «2 Broke Girls» (alle fra CBS), «The Exorcist», «Prison Break», «24», «Legacy» (alle fra Fox), «Chicago Justice», «Trial & Error» (begge fra NBC).

Lagt ned/blir trolig lagt ned:

«Conviction», «Dr. Ken», «Notorius», «Last Man Standing», «The Real O’Neals», «Secrets and Lies», «Time After Time» (alle fra ABC), «Doubt», «The Odd Couple», Pure Genius», «Training Day» (alle fra CBS), «Pitch», «Rosewood», «APB», «Bones», «Making History», «Scream Queens», «Sleepy Hollow», «Son of Zorn» (alle fra Fox), «The Blacklist», «Timeless», «Redemption», «Emerald City», «Grimm», «Powerless» (alle fra NBC), «Frequency», «No Tomorrow», «Reign», «The Vampire Diaries» (alle fra CW).