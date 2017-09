Seks skremmende gode serier, filmer og spill du kan lade opp til Halloween med

Vi teller ned til Halloween med noen litt småskumle serier, filmer og et spill.

Det er på tide å gjøre seg klar for en skremmende måned.

1. American Gods (Amazon Prime)

Denne serien er ikke direkte skummel, men det den handler om er skummelt. Og spesielt hvis du ser nok... En av de bedre seriene de siste årene.

2. Don't Breathe (Viaplay)

Ikke en slik klassisk skummel film med monster, men en slik film som er skummel fordi folk er skumle. Veldig skumle.

3. Little Evil (trailer)

For deg som liker litt humor med det delvis skumle.

4. Regression (TV 2 Sumo)

Pyskologisk thriller som skremmer godt. Emma Watson fra Harry Potter er med. Ikke se denne alene...

5. Distrust (PC-spill)

Hva får du hvis et spillutviklerteam fra Sibir lar seg inspirere av den klassiske filmen The Thing? Et overlevesspill som kan skremme vannet av selv den mest harbarkede gamer, om denne gameren har innlevelse. Du skal prøve å få en liten gruppe med vitenskapsmennesker i sikkerhet fra kulde, sult, redsel og overnaturlige vesener ved å overleve på særdeles lite.

80 kroner er en liten pris å betale for såpass et fint, lite og skremmende spill. Det ligger her på Steam.



6. Heartless (HBO Nordic)

Dansk serie som har gått litt for mye under radarer. Særdeles god. Litt overnaturlig for noen, men dette er spennende!