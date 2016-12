Seks filmer vi skal strømme i romjula

Jultiden er en tid mange tilbringer med familie og venner man ikke har sett på lenge.

Julebord, julelunsjer og juleselskaper er oppskriften på en hyggelig høytid for mange, men etter all ribben er fortært, akevitten drukket og gavene åpnet, kan det være deilig med en liten pause.

Så hvorfor ikke ta seg en liten pust i bakken med en julefilm og la julestemningen komme, spesielt nå som snøen har latt vente på seg over store deler av landet.

Side3 har sjekket de største strømmetjenestene som er tilgjengelige i Norge og har funnet noen av våre filmfavoritter.

Hva er dine julefavoritter? Diskuter gjerne i kommentarfeltet.

Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa (Netflix)



De aller fleste nordmenn har et forhold til Ivo Caprinos visjon av Kjell Aukrusts litterære univers "Flåklypa Grand Prix" fra 1975. På Netflix kan du få et gjensyn med gjengen i "Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa".

Filmen ble en kjempesuksess da den kom i 2013 og ble den mest sette filmen det året. Vår anmelder rullet terningkast fem den gangen.

Bad Santa (TV 2 Sumo, Netflix, Viaplay)



Om norske klassikere ikke er helt din kopp med gløgg, hvorfor ikke tillate seg litt upolitisk korrekt humor i kultklassikeren "Bad Santa"?

Billy Bob Thornton spiller en alkoholisert tyv som bruker jobben som kjøpesenter-julenissen som skalkeskjul for å rane butikker i juletiden.

Det er ikke julstemning før du har jekket en liten bjelle og sett Thornton skjelle ut barn etter noter.

The Muppets: Christmas Carol (Viaplay)



Ting går sjeldent feil når The Muppets er involvert og denne vri på Charles Dickens klassiske fortelling er intet unntak.

Michael Caine spiller gjerrigknarken Ebenezer Scrooge som hater julen.





Hjemme Alene (Netflix)

Ingen over, ingen ved siden. For mange er det ikke jul før de har vært vitne til filmhistoriens mest uansvarlige foreldre glemme sin sønn hjemme i Chicago, mens de selv stikker til Paris.

Hjemme Alene er tilgjengelig på Netflix og til leie hos Viaplay. Sistnevnte har også oppfølgeren Hjemme Alene 2 - Forlatt i New York tilgjengelig for leie.

Polarekspressen (Netflix)



I 2004 kom "Forrest Gump"-regissør Robert Zemeckis med animasjonfilmen Polarekspressen. Filmen handler om unggutten Chris som får en magisk julaften med en togreise til Nordpolen.

Tom Hanks har stemmen til flere av karakterene i filmen.

Hjelp, det er juleferie (Netflix)



Jul er tradisjoner og den tredje filmen i "Hjelp, det er ferie"-serien med Chevy Chase (National Lampoon's Vacation" på engelsk) er et must for mange i romjulen.

Mange vil nok kjenne seg igjen Clark Griswolds frustrasjonen som kan oppstå med familien rundt deg 24-7.





PS. Vi har kun tatt utgangspunkt i filmer vi har funnet tilgjengelig på diverse strømmingstjenester. Andre favoritter som "Elf" og "Die Hard" var dessverre ikke tilgjengelig da vi sjekket.

Hva er dine julefavoritter? Diskuter gjerne i kommentarfeltet.