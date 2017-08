Seks filmer hvor skuespillerne faktisk har sex

I august 2017 feiret nettsiden Mr. Skin 18 år og markerte det ved å publisere 43.492 bilder av alle nakenscenene nettsiden har lagret på sine servere siden august 1999 på en diger reklameplakat i Hollywood.

Skuespillerne stiller ofte i nettoen i forbindelse med sexscener. Stort sett, forteller skuespillerne, er det bare skikkelig kleint eller ufrivillig morsomt.

Men av og til blir en revet med. Her er noen av filmene hvor nettopp det skjer.

"Otto; or Up with Dead People"



"Otto; or Up with Dead People" fra 2008 er signert den kanadiske filmskaperen Bruce LaBruce. Filmen handler om en zombie i Berlin og inneholder plenty av erotisk innhold siden en av rollefigurene i filmen lager en dokumentar om pornoindustrien. Om zombie og sex er noe for deg, skal de hete senene være ekte.

"Caligula"

Kjente skuespillere som Helen Mirren, Peter O'Toole og Malcolm McDowell fikk bakoversveis da storfilmen "Caligula" hadde premiere i 1979. Produsenten Bob Guccione hadde dandert filmen med råporno, uten skuespillernes og regissørens vitende og vilje! Så var også filmen produsert av Penthouse, da ...

"Shortbus"

"Shortbus" fra 2006 er nærmest for en klassiker å regne i denne sjangeren. Filmen er en erotisk komedie som "søker å avmystifisere seksualitet ved å vise eksplisitt sex i flere av filmens scener".

Den canadiske sangeren og radio- og TV-personligheten Sook-Yin Lee var nær ved å få sparken fra sin jobb som radiovert i CBC på grunn av sin rolle i filmen. Bred støtte fra publikum og kjendiser som Francis Ford Coppola, Michael Stipe og Yoko Ono skal ha fått mediehuset på bedre tanker.

"The Brown Bunny"

Det var bare én ting folk snakket om når det gjaldt "The Brown Bunny" etter at filmen ble vist under Cannesfestivalen i 2003: Munnsexscenen mellom Vincent Gallo og Chloe Sevigny. Sevigny er tross alt en stueren skuespiller, og scenen brøt alle regler og er i dag en av de mest kjente scenene med usimulert sex i filmhistorien, skriver Marie Claire.

Sevigny fikk hard medfart, mistet kontrakter og ble spådd en kort karriere etter filmen. "Ingen i Amerika kommer til å se én bilderamme av den filmen", skrev Lisa Schwarzbaum i Entertainment Weekly.

Slik gikk det ikke, og etter hvert har flere - deriblant New York Times - forsvart scenen. Sevigny er for øvrig aktuell i Harry Hole-filmen "Snømannen", som Sylvia Ottersen.

"Don't Look Now"

Tilbake til det frigjorte 70-tallet! "Don't Look Now" fra 1973 har en svært intens og au natural sexscene mellom Julie Christie og Donald Sutherland. Selv på 70-tallet var denne filmen kontroversiell for å vise munnsex på en kvinne og for kanskje, muligens, ikke utenkelig usimulert sex. Flere hevder de gjorde det. Om det stemmer eller ikke, får vi kanskje aldri vite.

"Nymphomaniac"

Danske Lars von Trier kunne ha fylt halve denne listen, med filmer som "Idiotene", "Antichrist" og 2013-filmen "Nymphomaniac". Hovedrollene i den erotiske dramafilmen spilles av Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf, Jamie Bell og Christian Slater - og det er tett mellom sexscene.

Alt er imidlertid ikke helt slik det fremstår. Først simulerte skuespillerne i sexscene, deretter ble scenene klippet sammen med personer som faktisk hadde sex.

Bonus: De norske filmene

På Wikipedia listes det opp mer enn 200 spillefilmer som inneholder usimulert sex, deriblant to norske bidrag.

Wam og Vennerød-filmen "Hotel St. Pauli" sies å ha tatt dyden på norsk film i 1988, selv om verken skuespillere eller regissører har bekreftet det hele.

25 år senere følger regissør Johan Kaos opp, i 2013-filmen "Pornopung". Filmen, som er basert på boken med samme navn, inneholder en oralsexscene som overlater lite til fantasien.

Foreløpig siste film på wikipedialisten er for øvrig den franske "Paris 05:59: Théo & Hugo", som åpner med 18 minutter lang orgie på et sexklubb i Paris.