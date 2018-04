Se de første bildene av den «norske» Netflix-serien

Denne uken arrangerer strømmegiganten Netflix vårslipp i den italienske hovedstaden Roma. På lanseringen får publikum og pressefolk en liten smakebit av hva man kan vente av serier og filmer i tiden fremover. Blant de rundt 100 annonserte egenproduksjonene (noen ferdig spilt inn, andre på planleggingsstadiet), dukket det opp en liten «norsk» godtbit: De første bildene fra den amerikanske nyinnspillingen av den norske serien «Maniac».

Rettighetene til en amerikansk versjon ble kjøpt opp av strømmetjenesten i 2016. I hovedrollene fikk de Jonah Hill («Superbad», «Wolf of Wall Street» og Emma Stone («La La Land», «Birdman»). I andre roller finner du tidligere Oscar-vinner Sally Field og Justin Theroux. Bak kamera står den prisbelønnede regissøren Cary Fukunaga («True Detective», «Sin Nombre», «Beast of no Nation»)

«Maniac» ble skrevet av Espen Lervaag og Håkon Bast Mossige, og gikk i sin tid på TV 2. Den norske versjonen handler om Espen, en mann der hver dag er en fest og det er ingen grenser for hva han opplever. Problemet er bare at alle opplevelsene skjer i Espens egen fantasi. I virkeligheten er han på lukket avdeling på psykiatrisk sykehus.

Til Side3 sier Lervaag at det er «fantastisk og surrealistisk» å se «Maniac» i en amerikansk versjon.

- Det føles selvfølgelig helt fantastisk og surrealistisk. Med tanke på at «Maniac» var Håkon og min eksamensoppgave fra 2012 som vi hadde en liten drøm om at skulle bli en TV-serie her i Norge, så må man faktisk klype seg litt i armen. Dette er så stort at hverken vi, eller noen andre, forstår helt hvor stort det er.

Så langt er ingen trailer fra serien blitt offentliggjort, men tekstforfatteren avslører at han har fått sett en liten smakebit.

- Vi har fått sett ytterst lite, men vi har vært på besøk og fått sett litt fra settet og innspillinger i New York. Men vi gleder oss ekstremt til å se det ferdige produktet. Netflix er gode på hemmeligheter, og gir ikke mye innsyn til noen egentlig, forklarer Lervaag.

Under norgesmesterskapet i poker i Dublin, kunne Lervaag fortelle Side3 at amerikanerne har fått frie tøyler til å lage sin egen versjon av serien.

PÅ NETFLIX: Espen Lervaag er mannen bak «Maniac». Serien gikk på TV 2 i 2014. I 2016 ble den kjøpt opp av Netflix. Snart kommer en amerikansk versjon på strømmetjenesten.

- Etter produksjonsselskapet kjøpte rettighetene til serien, skjønte vi raskt at jo mer vi meldte oss ut av den kreative prosessen, jo større sjanse var det for at det ble noe av prosjektet. Amerikanerne har jo litt erfaring med TV og slikt, så vi trakk oss litt ut, sa tekstforfatteren den gangen.

Med Netflix' budsjetter, sier Lervaag at han håper strømmetjenesten vil ta serien til et nytt nivå.

- Vi forventer jo at de har tatt «Maniac» til det nivået vi drømte om å gjøre, men som er umulig med norske TV-budsjetter. De har alle muligheter og etter hva vi har sett og hørt, så tror jeg de innfrir. De har A-laget av folk i alle posisjoner, så jeg tror vi får se en serie hvor det skinner i gjennom, forteller en forventningsfull serieskaper til Side3.

I en pressemelding fra Netflix står det at ««Maniac» er historien om to fremmede som plutselig er fanget i en ellevill rettssak om den farmasøytiske industrien».