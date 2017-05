Pornoskuespiller Gia Paige raser mot dokumentarskapere etter avsløring: - Jeg kan ikke beskrive hvor redd jeg er

I 2015 hadde dokumentarfilmen "Hot Girls Wanted" premiere på Netflix.

Her tar regissørene Jill Bauer og Ronna Gradus sammen med skuespiller Rashida Jones seerne med på en dyster reise inn i amatørpornoens verden.

Filmen følger de fem unge jentene Tressa, Rachel, Jade, Karly og Michelle, og deres evige kamp for å holde seg aktuelle i en "verden hvor du er bearbeidet kjøtt", slik Rachel beskriver det.

Filmen fikk strålende kritikker etter premieren på kjente Sundance Film Festival, og New York Posts filmmagasin Decider hyllet filmen som en Oscar-kandidat.

I april 2017 ble det kritikerroste og prisbelønte prosjektet utvidet til en dokumentarserie i seks episoder kalt "Hot Girls Wanted: Turned On".

FÅR KRITIKK: Dokumentarserien "Hot Girls Wanted: Turned On" roses av filmanmeldere, men har fått tildels sterk kritikk fra jenter som er med i serien.

Her har imidlertid kritikken haglet fra industrien.

Først hevdet to jenter at de ble identifisert som sexarbeidere uten samtykke, og i ettertid har skuespiller Gia Paige - én av de nye jentene i prosjektet - gått ut med sterk kritikk av serien og regissørene.

Paige hevder hun ble presset til å være med på ting hun ikke ville.

HEY @hotgirlswanted REMEMEBER WHEN YOU PROMISED TO CUT MY PART BC YOU WERE TRYING TO MAKE ME TALK ABOUT MY FAMILY AND I WAS UNCOMFORTABLE — Baeelzebub (@GiaPaige) April 23, 2017

Fikk sitt virkelige navn avslørt



I tillegg var Paiges virkelige for- og mellomnavn synlig i en av episodene, som har ført til uønsket oppmerksomhet både for henne og familien hennes.

- Innen en uke etter at episoden ble sendt, fant noen ut hva etternavnet mitt var og har kartlagt både meg og familien min. De har sendt familien brev fylt av bilder av meg fra industrien. Fremmede mennesker vet hvor alle i familien min bor. Jeg klarer ikke å sette ord på hvor redd og engstelig det gjør meg, sier Gia Paige til The Daily Dot.

#Amsterdam Et innlegg delt av Gia (@realgiapaige) fredag 05. Mai. 2017 PDT

Til nettsiden forteller Paige at "porno er en jobb, ikke den jeg er hjemme". Det var bare den nærmeste familien som visste hvilket yrke Paige hadde. Nå, etter at brevene dukket opp, vet alle det.

Paige forteller videre at hun var svært skeptisk til å delta i prosjektet, og at hun skal ha vært klar på hvilke grenser hun hadde. Blant annet ville hun ikke snakke om foreldrene i dokumentaren.

Paige hevder at hun gjentatte ganger stoppet intervjuet på grunn av pågående spørsmål, og til slutt ytret hun ønske overfor manageren sin om trekke seg fra prosjektet og ba om at opptakene ikke ble brukt.

DOKUMENTARTRIO: Ronna Gradus, Rashida Jones og Jill Bauer står bak både "Hot Girls Wanted" og avleggeren "Hot Girls Wanted: Turned On".

- Beskyldningene er falske



I et intervju med bransjebladet Variety svarer Jill Bauer og Ronna Gradus på kritikken, og understreker at Paige og alle de andre jentene i serien skrev under på en kontrakt før opptakene, og at filmmakerne ikke har fått noen beskjed om at hun ønsket å trekke seg.

- Alle som er med i serien var fullstendig klar over at dette var en avlegger til "Hot Girls Wanted". Beskyldningene er falske, sier Bauer til Variety.

Regissørene antar at kritikken kommer som et resultat av hvordan pornoindustrien blir omtalt i massemediene, og at de derfor føler seg presset til kritisere dokumentaren.

Gia Paige uttrykker at det spiller liten trille om regissørene har loven på sin side. Da navnet hennes ble offentliggjort, var skaden allerede skjedd.

- Hvis jeg kunne si én ting til dem, ville jeg sagt "skam dere". Kvinne til kvinne, du gjør bare ikke sånt, sier Paige til The Daily Dot.