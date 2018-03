Påskekrim: De beste krimseriene du kan strømme nå

Den 24. mars 1923 kunne man lese i Aftenposten og andre Oslo-aviser at torget til Bergen hadde blitt plyndret. Forsideoppslaget var dramatisk, spennende og fengende.

Bakmannen bak overskriften var Jonathan Jerv. Eller det var egentlig to personer, for Jonathan Jerv var et pseudonym for Nordahl Grieg og Nils Lie. De to hadde skrevet hvert sitt kapittel på en spenningsroman, og overskriften var en annonse. Handling og utgivelse var lagt til påsken, og var starten på hvorfor vi har en sammenheng mellom påske og krim i Norge.

På åttitallet tok NRK opp ballen, og begynte med TV-krim som ble sendt tre til fem dager i påsken. For mange er er påske og krim minst like viktig som sjokolade, lam og skitur.

I år kan TV 2 og NRK varte opp med hele fem forskjellige krimserier som blir sendt i løpet av påskeuken. Men for folk som liker å sitte inne, inne å pimpe når sola skinner, er dette kanskje ikke nok for å dempe blodtørsten. Du har rett og slett ikke tålmodighet til å vente på de daglige episodene, men frykt ikke.

Side3-redaksjonen har tatt et dypdykk i strømmetjenestenes bibliotek og sett hva de har å by på for å temme krimbehovet i påskeferien. Her er noen av våre favoritter.

Mindhunter



Basert på tidligere FBI-agent John E. Douglas' selvbiografiske bok «Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit», følger vi den unge FBI-agenten Holden Ford og hans partner Bill Tench i deres jakt på drapsmenn - og kvinner. Douglas én av mennene bak en vitenskap man kaller «criminal profiling». Ved hjelp av å studere og intervjue seriemorderes metoder, oppdager Holden og Tench at man kanskje forstå de bestialske handlingene og dermed stoppe dem før deres neste offer.

På produsent og regi-siden av flere episoder er ingen ringere enn David Fincher, en mann med moderne thriller-klassikere som «Seven», «Zodiac» og «Gone Girl» under beltet.

Sesong to spilles inn og forventet premiere er på tampen av året. Anbefales på det sterkeste. Tilgjengelig på Netflix.

Bosch

Det er kanskje lite snø å spore når Michael Connellys litterære politihelt Hieronymus «Harry» Bosch tråler gatene i Los Angles, men det gjør det ikke mindre severdig for det.

Skuespiller Titus Welliver er perfekt i rollen som den knallharde «slå først, spør etterpå»-politimannen som løser saker i den amerikanske storbyens mørke underverden. Samtidig med dagens saker, følger Bosch i håp om å løse det uoppklarte drapet på sin prostituerte mor.

Hjulet er kanskje ikke oppfunnet på nytt med «Bosch», men hva har det å si når kvaliteten er høy?

Tre sesonger er tilgjengelig på HBO Nordic. Den fjerde kommer i april. En femte sesong er allerede planlagt.

The Fall

Før han ble kjekkas og rikingen Christian Grey i (den elendige) «Fifty Shades»-trilogien, spilte irske Jamie Dornan en annen type psykopat. I «The Fall» følger vi nemlig politikvinnen Stella Gibson (Gillian Anderson) jakt på en seriemorderen løs i Belfasts gater.

Serien er ikke som alle andre krimserier. Spørsmålet «hvem har gjort det?» er nemlig ingen stor hemmelighet. I stedet lar serieskaper Allan Cubitt deg følge en tilsynelatende oppgående familiemann utføre bestialske handlinger.

Cubitt skal visstnok ha blitt inspirert av seriemorder Dennis Raders liv (bedre kjent som BTK) da han skrev «The Fall». Hvordan kunne Rader, som hadde famlie, var speiderleder og aktivt medlem av den lokale kirken, samtidig være en av USAs mest notoriske seriemordere?

True Detective

Få om noen TV-serier har fått like mye positive omtale som første sesong av HBOs «True Detective». Serieskaper Nic Pizzolattos blanding av krim, drama og filosofi traff mange krimelskere. Om du slenger på fantastiske skuespillerprestasjoner av Matthew McConaughey og Woodey Harrelson, samt stram regi av Cary Fukunaga, har du åtte fantastiske episoder å holde deg klistret til sofaen i påskeuken.

Andre sesong ble ikke like godt mottatt, men er også en severdig skue. Da er det nye karakterer, ny handling og ny by.

For ikke lenge siden ble det kjent at HBO har bestilt en tredje sesong. Den vil komme i 2019. De to første sesongene er tilgjengelig på HBO Nordic.

Sherlock

Inge over, ingen ved siden av: Sherlock Holmes er uten tvil historiens mest kjente detektiv. Intelligent, arrogant og fascinerende - det er versjonen du også får servert i BBC oppdaterte versjon, «Sherlock». Hver episode er på lengden med en liten spillefilm. Første sesong ble hyllet som en av de aller beste versjonene av detektiven og gjorde Benedict Cumberbatch til en skuespiller på alles lepper.

Doctor John Watson spilles av Martin Freeman («The Office», «Hobbiten»). Alle de fire sesongene er tilgjengelig på Netflix.

PS. Om du ikke får nok av mesterdetektiven, sjekk også ut den amerikanske serien «Elementary». Her har Holmes flyttet til New York.

Altered Carbon

Noen vil nok være uenige Netflix' sci fi-serie «Altered Carbon» fortjener en plass på listen over krimserier, men vi velger å kaste inn en liten «dark horse» i løpet. For om du skraper under overflaten, er det en god, gammeldags «hvem har gjort det»-gåte her.

Handlingen foregår flere hundre år frem i tid, der mennesket har utviklet teknologien som gjør det mulig å lagre bevissthet og minne for så å overføre det hele i ny kropp. Med andre ord er det i teorien mulig å leve evig - for dem som kan betale for det.

Den tidligere soldaten Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman) får tilbud å leve igjen, men kun dersom han løser mysteriet om hvem som drepte rikingen Laurens Bancroft (James Purefoy).

Tilgjengelig på Netflix.

Cardinal

Det er kanskje ikke ofte noen anbefaler deg kanadisk politidrama, men vi slår et slag for det ukjente. I «Cardinal» møter vi politimannen John Cardinal, spilt av Billy Campbell. Etterforskeren ble i sin tid fjernet for sitt overengasjement i en sak der en indianerjente ble meldt savnet. Da liket av indianerjenta blir funnet, blir han igjen satt på saken. Det tar ikke lang tid før et nytt lik dukker opp.

Kan det være en seriemorder løs i den rolige byen Algonquin Bay?

Serien har kanskje gått under radaren på de fleste, men har blitt hyllet av kritikerne og vunnet en rekke priser. «Cardinal» er basert på en bokserie av Giles Blunt. To sesonger er tilgjengelig på TV 2 Sumo. En sesong tre skal ha premiere i løpet av 2018.

American Crime Story: The People vs O. J. Simpson

Noe av det bedre som har blitt laget de siste årene, er TV-serien «American Crime Story: The People vs. O. J. Simpson».

I 1994 blir hele USAs gullgutt, tidligere NFL-stjerne og skuespiller, O. J. Simpsons beskyldt for det brutale drapet for sin kone Nicole Brown og hennes venn Ronald Goldman. Dette er kanskje USAs mest kjente draps - og rettsak i moderne tid.

Serien ble nominert til intet mindre enn 22 Emmy-priser (!). Den vant ni. Hele sesong én er tilgjengelig på Netflix.

PS. Trenger du litt bakgrunnsinfo om rettsaken som fascinerte en hel verden, sjekk ut dokumentaren «OJ Simpson - Made in America».

Collateral

Ny, britisk miniserie på Netflix. Et pizzabud blir drept under en levering i London. Drapet virker tilfeldig, men er profesjonelt utført. Noe skurrer og politikvinnen Kip Glaspie (Carey Mulligan) blir satt på saken. Kan det være en større konspirasjon?

Serien har blitt sammenlignet med «Broen» i måten mange personer ser ut til å ha en tilknytning til drapet.

Tilgjengelig på Netflix.

La Mante

Det er ikke bare amerikanere og briter som kan lage god krim. Frankrike har en stødig historikk med gode krimthrillere og «La Mante» er nettopp en slik godbit.

En seriemorder herjer i Paris. Drapsmetoden ser ut til å være inspirert av den kvinnelige, men arresterte seriemorderen Jeanne «La Mante» Deber. Politiet ser ingen annen utvei enn å få hjelp fra kvinnen som terroriserte byen 25 år tidligere. Men Deber har ett kriteria for samarbeid: Hun vil kun prate dersom det er med sønn og nå politimann, Damian.

Kan de sammen stoppe seriemorderen før han slår til igjen?

Serien har blitt hyllet av kritikerne. En stor fan, er forfatter Stephen King. De seks episodene er tilgjengelig på Netflix.

La Trêve

Vi fortsetter med krim på kontinentet. Den belgiske serien «La Trêve» følger den erfarne, men slitne politimannen Yoann Peeters, som flytter til hjembyen med datteren etter mange år som etterforsker i Brussel. Det tar ikke lang tid før et lik av en afrikansk fotballspiller på det lokale fotballaget dukker opp.

Dødsårsaken blir fastslått som selvmord, men Peeters er ikke overbevist. Kan noen i den lille byen være involvert?

Første sesong er tilgjengelig på Netflix.

Hva er ditt beste tips? Diskuter gjerne i kommentarfeltet.