Netflix Netflix har sluppet traileren for sesong to av «Stranger Things»

VIDEO: Se den første traileren til "Stranger Things 2" lenger ned i artikkelen.

Én av Netflix store suksesser i 2016, var spenningsserien "Stranger Things".

Med en miks av drama, sci-fi, komedie og ispedd en store dose 80-talls nostalgi, traff den rett i hjertet hos mange.

Første sesong tok for seg mysteriet rundt forsvinningen av den ti år gamle Will Byers. Mens den lokale politisjefen setter igang en leting, er Wills mor Joyce (Winona Ryder), overbevist om at hun kan kommunisere med sønnen gjennom elektriske forstyrrelser. Vennene til Will, Mike, Dustin og Lucas er sikre på at kameraten er der ute et sted og setter igang sin egen søken etter vennen.

Første sesong fikk unison hyllest av kritikerne og ble nominert til en rekke priser. Jubelen stod i taket hos mange da Netflix annonserte at de ville lage en sesong to av den populære serien.

Under Super Bowl-finalen fikk fansen endelig en sniktitt på sesong to.

Ett år etter Will kom til rette, ser alt ut til å være ved det normale i Hawkins. Uheldigvis for Mike, Will, Lucas og Dustin er det skumle ting som brygger under overflaten.

Premieredatoen er satt til 31. oktober, bedre kjent som Halloween.