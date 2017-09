Netflix: 11 politiske dokumentarer og serier du kan strømme på nett nå

Natt til tirsdag var det hele klart: Erna Solberg blir sittende de fire neste årene som statsminister i Norge.

Etter måneder med prat om norske verdier, skatteøkning og skattelette samt hvem som kan styre dette landet beste de neste årene, gikk folket til valgurnene og stemte for at den borgerlige regjeringen skal bli sittende.

Om du ikke skulle være lei valgprat og politikk, har Side3 saumfart de forskjellige strømmetjenestene for å finne de beste politiske dokumentarene, filmene og seriene der ute for å sette deg i riktig p-a-r-t-i-stemning til helgen.

Om du foretrekker Rødt og Bjørnar Moxnes, eller du er mer enig med Høyre og Erna Solberg - her er det noe for enhver.

Get Me Roger Stone (Netflix)

Roger Stone er en mann som har jobbet i kulissene i amerikansk politikk i flere tiår, og har hatt en finger med i mye av det republikanske partiet har foretatt seg siden Richard Nixon. I denne dokumentaren følger vi mannen mange mener var en av mesterhjernene bak Donald Trumps presidentkampanje.

Cuba Libre - fra Columbus til Castro (Netflix)

En dokumentarserie som tar for seg Cubas trøblete historie - fra spanske erobrere til nåtidens kommunisme.

The Wire (HBO Nordic)

En av historiens aller beste TV-serier fokuserer hovedsakelig på gjengproblemene i den amerikanske storbyen Baltimore, men jo lenger man kommer ut i sesongene viser det seg at volden på gaten er koblet med hva som skjer i rådhuset.

Fun fact: Serien er tidligere president Barack Obamas favorittserie.

Nobody Speak: En sak om pressefrihet (Netflix)



I 2016 saksøkte WWE-stjernen Hulk Hogan det kontroversielle nettstedet Gawker for millioner av dollar etter de omtalte og publiserte en sexvideo av 64-åringen. For utenforstående virker rettsaken som en ren oppreisning av et overtramp av privatlivets fred. Men jo dypere man dykker i saken, jo mer ser man at søksmålet truer pressefriheten i verdens "frieste" land, USA.

Cowspiracy (Netflix)

Et av de viktigste spørsmålene i den norske valgkampanjen er miljø - og klimasituasjonen i verden. Alle er enige om at vi må bli mer grønne, men tør man å ta tak i den verste industrien av de alle? Ikke ifølge denne dokumentaren.

Last Week Tonight (HBO)

Vi kan ikke bare ha gravalvorlige dokumentarer og tunge drama-serier på denne listen. Humoralibiet vårt får være aktualitetsprogrammet til den britiske komikeren John Oliver, "Last Week Tonight". Den tidligere "The Daily Show"-korrespondenten tar for seg noen av ukens overskrifter, samt en større sak de setter fokus på. Serien er en perfekt måte å holde seg generelt oppdatert på hva som beveger i det politiske bildet i verden over, om det så er om nordkoreanske atomraketter eller problemer med det amerikanske rettssystemet.

Tickling Giants (Netflix)

Friheten til å kunne tulle med hva man vil er noe de aller fleste av oss tar for gitt. Ett sted det privilegiet ikke alltid tillates, er i Egypt. I den prisbelønnede dokumentaren "Tickling Giants", følger vi den egyptiske kirurgen Bassem Youssef som midt under den egyptiske revolusjonen i 2011 bestemmer seg for å satse på en karriere som komiker og TV-vert.

Ofte omtalt som "Egypts svar på Jon Stewart" viser dokumentaren hvordan Youssef og hans kollegaer tuller med religion, politiske figurer og andre temaer tidligere ansett som tabu i Egypt.

Show me a Hero (HBO)

Maktkamp, korrupsjon og rasediskriminering er hovedingrediensene i miniserien "Show me a Hero" fra HBO og "The Wire"-skaper David Simon. Basert på den sanne historien om den unge ordføreren Nick Wasicsko som på slutten av 1980-tallet ønsket å flytte og bygge sosialboliger i hvite middelklassestrøk i Yonkers, New York.

Slik blir det bråk av, og selv om seriens handling finner sted på 1980-tallet og kom i 2015, er tematikken kanskje enda mer aktuell i dag.

Ordføreren spilles av Oscar Isaac, og rolletolkningen ga han en Golden Globe-pris for beste mannlige hovedrolle.

Parks and Recreation (TV2 Sumo, HBO)

Om du elsker mockumentary-serier som "The Office" og "NAV", vil du digge humorserien "Parks and Recreation".

Vi følger kontormiljøet og utfordringene til parkvesenet i den fiktive småbyen Pawnee, Indiana. Ledet av den politisk engasjerte, ambisiøse og idealistiske Leslie Knope (spilt av morsomme Amy Poehler), ser vi hvordan Knope og hennes kolleger må håndtere alt fra budsjettkriser til misfornøyde velgere.

Race for the White House (Netflix)

Nyhetskanalen CNN er kanskje ikke mest kjent for sine dokumentarer, men denne seksepisoders godbiten er verdt å få med seg for deg som liker å lære om hvor skitten og sleip en valgkamp kan bli.

Produsert av blant andre Kevin Spacey (som også har fortellerstemmen), følger hver episode én spesifikk valgkamp fra den amerikanske historien. Blant annet får vi et dypdykk presidentkampen mellom John F. Kennedy og Richard Nixon, Bill Clinton og George H. W. Bush, samt Abraham Linclon og Stephen A. Douglas.

1992 (HBO)



Italia forbindes som oftest med pasta, pizza og historiske ruiner, men det er liten tvil om at det politiske landskapet i støvellandet ofte har vært kaotisk. I serien følger vi seks personer som får livene sine snudd opp ned etter (den virkelige) politaksjonen mani pulite som avdekket korrupsjon i stor skala i Italia på 1990-tallet.

Den kritikerroste serien fikk nylig en oppfølger, "1993", som også er vel verdt å få med seg. Begge sesonger er tilgjengelig på HBO Nordic.