Mr. Skin feiret 18 år, publiserte 43.000 nakenbilder av kjendiser

Nettsiden har et navn som oser av 90-tallet, og ganske riktig: "Mr. Skin" feiret nylig 18 år med nakenbilder av kjendiser, fra 1999 og fram til i dag.

For deg som aldri har hørt om Mr. Skin: Nettsiden dokumenterer utrettelig nakenscener i film og TV-serier og har opparbeidet seg en imponerende samling av bilder.

For å markere 18-årsdagen reiste Mr. Skin nylig en reklametavle på Hollywood Boulevard i Los Angeles med intet mindre enn 43.492 bilder av alle nakenscenene nettsiden har lagret på sine servere siden august 1999, skriver Playboy.

Why a Hollywood billboard features 43,412 nude scenes https://t.co/GSLAEz1tv6 pic.twitter.com/UVU2VCbGCb — Hollywood Reporter (@THR) August 11, 2017

Ifølge tall fra Hollywood Reporter har Mr. Skin ni millioner unike besøkende i måneden. Et oppsiktsvekkende høyt tall tatt i betrakting at nettstedet tar betalt for innholdet.

Administrerende direktør Jim McBride gir mye av æren for nettsidens suksess de siste årene til filmen "Knocked Up" fra 2007. I filmen jobber en guttegjeng hardt med sin "geniale plan" for en nettoversikt med nakenscener da de plutselig oppdager at Mr. Skin har kommet dem i forkjøpet.

Nettsiden har kategorier for alt fra "damer på motorsykler" til "nakenhet i døråpninger". En av de mest besøkte seksjonene er listen med de "100 beste nakenscenene".

Her topper Phoebe Cates listen for sin scene i 80-tallsklassikeren "Fast Times at Ridgemont High" etterfulgt av Angelina Jolie i "Gia", Sharon Stone i "Basic Instinct" og Jessica Biel i "Powder Blue".

Nettsiden markerte 18-årsdagen med intervjuer i en rekke amerikanske aviser.

- Endelig har vi blitt lovlige, spøker Jim McBride overfor Hollywood Reporter.

Han hevder at de fleste kvinner føler seg mer smigret av å havne i arkivet til Mr. Skin enn at det er kleint at nakenscenene blir publisert.

Nettsidens mest sette nakenscene gjennom tidene er forøvrig Alexandra Daddarios strippescene i "True Detective", noe Mr. Skin markerte med topplassering i sin årlige "Whack-It-Bracket"-kåring.

Alexandra Daddario var begeistret.

"Wow. Hva kan jeg si? Til alle menn som noen sinne har avvist meg. Alt dere kan gjøre nå er å se på bilder og gråte salte tårer av anger", skrev hun på Twitter.

Wow. What can I even say? To all the men who've ever turned me down.. now all you can do is look at photos and cry the salty tears of regret https://t.co/Up6yBtk5dK — Alexandra Daddario (@AADaddario) April 6, 2017

Daddario var for øvrig aktuell i filmfloppen "Baywatch" som hadde premiere i Norge i juni 2017. Enkelte vil hevde det holder å se traileren: