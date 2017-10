Jerry Seinfeld innrømmer etter nesten 20 år: - Jeg angrer

14. mai 1998 benket over 76 millioner amerikanere seg ned foran TV'en for å få med seg den aller siste episoden av humorserien "Seinfeld". I løpet av ni sesonger hadde komiserien bygget seg opp til å bli en stor del av hverdagen til mennesker verden over. Flere av sitatene fra den nesten 20 år gamle serien lever i beste velgående i dag.

Siste episode viser hvordan de fire hovedkarakterene Jerry, Elaine, George og Kramer blir dømt til fengselstraff etter de velger å filme en overvektig mann bli frastjålet bilen sin i stedet for å hjelpe vedkommende. I episoden dukker en rekke av gjengens tidligere "fiender" opp og sørger for at de blir dømt.

Debatten om den siste episoden var en verdig avslutning på den uhyre populære humorserien, har vært heftig diskutert blant fansen i over to tiår. Selv rett etter episoden var blitt sendt på amerikansk TV, var tilbakemeldingene fra fansen og anmelderne blandet.

Nå avslører høvdingen selv, Jerry Seinfeld, at han til tider angrer på valgene han og manusforfatterne tok rundt den siste episoden.

- Noen ganger tenker jeg at vi skulle aldri ha gjort det (på den måten red. anm.). Det var et massivt press på oss for å gjøre en stor siste episode, men stort er alltid feil når det kommer til humor, fortalte Seinfeld i et intervju under en festival i regi av tidsskriftet New Yorker.

I samme intervju beskriver komikeren finaleepisoden som en "umulig episode". Seinfeld legger til at humor burde være "lite, billig og kjapt", og at det er derfor humor er bedre på TV enn på film ettersom man ikke har "like mye tid og penger".