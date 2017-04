Hvem drepte den nonnen Cathy Cesnik? Ny dokumentarserie håper å finne svaret

Gjennom dokumentarserier som "Making a Murder" og "The Jinx", samt podcasten "Serial", fikk true crime-sjangeren en voldsom oppsving her til lands.

Spesielt Netflix' "Making a Murder" skapte et voldsomt engasjement både i USA og Norge. Dokumentaren tar for seg den elleville - og virkelige - historien om Steven Avery som sitter inne i 18 år for en voldtekt han ikke har gjort, bare for å bli mistenkt for voldtekt og drap på Teresa Halbach noen år etter han har blitt frikjent.

I 2016 ble det kjent at dokumentarserien ville få en sesong to, og at den vil ha premiere v.

Men dersom du er som Side3-redaksjonen og ikke har klart å fylle opp tomrommet, har Netflix gode nyheter. 19. mai kommer nemlig en ny true crime-dokumentarserie på strømmetjenesten.

Les også: «Making aMurderer»: - Tror jeg vet hvem som drepte Teresa Halbach

Serien har navnet "The Keepers" og i løpet av syv episoder vil dokumentaren ta for seg det uløste drapet på nonnen Cathy Cesnik i Baltimore i 1969. Gjennom intervjuer med venner, familie, journalister og andre engasjerte, håper man å kaste nytt lys over en sak som har fått etterforskere til å klø seg i hodet i over 50 år.

ULØST: I over 50 år har det vært et mysterium om hvem som tok livet av nonnen Cathy. Nå håper en ny dokumentarserie på Netflix å kaste lys over tragedien.

Det er dokumentarskaper Ryan White som har regien. White har en rekke prisbelønnede dokumentarer under beltet, blant annet sportsdokumentaren "Serena" (om tennisstjernen Serena Williams) og "The Case Against 8" (om Californias forbud mot likekjønnet ekteskap).

Les også: Ferdig med «Making a Murderer»? Her er 6 true crime-dokumentarer du må få med deg

Netflix holder kortet tett til brystet når det kommer til handlingen i "The Keepers", men traileren hinter sterkt til at drapet kan ha en kobling til skandalen der prester i den katolske kirken i USA viste seg å ha seksuelt misbrukt barn i årevis med den øverste ledelsens viten.

Så søster Cathy noe hun ikke burde?

Svarene vil vi få 19. mai.